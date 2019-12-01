خلطات طبيعية تخلصك من حبوب البشرة قبل أسبوع من زفافك

عليك التعرف إلى الخلطات الطبيعية التي تساعدك في ترطيب بشرتك والحفاظ على شبابها، ولا بد من تطبيق هذه الوصفات على بشرتك قبل موعد زفافك لتخلصك من جفاف البشرة والحبوب وآثار التعب التي قد تظهر عليها. عروستنا، لبشرة صافية، خالية من الشوائب، ينصح خبراء العناية بالبشرة باتّباع هذه الوصفات الطبيعيّة مع ضرورة التنبّه إلى النظام الغذائيّ المتّبع، خاصّة في هذه الفترة تحديداً، إضافة إلى تجنّب التوتّر قدر الإمكان الذي يعمل على رفع مستوى الكورتيزول، ما يحفّز البشرة على إنتاج الزهم المسبّب لظهور البثور، حبّ الشباب والرؤوس السوداء.

- زيت النعناع وزيت شجرة الشاي

المنثول Menthol في زيت النعناع يقلّل من التهاب حبّ الشباب ومن إفراز البشرة للزهم، ما يحول دون تكاثر البكتيريا المسبّبة للبثور. أمّا زيت شجرة الشاي، فيحتوي على خصائص فعّالة مضادّة للجراثيم، ما يساعد في علاج البثور، الرؤوس السوداء وحبّ الشباب بسرعة.

المكوّنات:

• ملعقة من زيت النعناع الخام.

• ملعقة طعام من زيت شجرة الشاي.

• 5 ملاعق طعام من الماء.

تسكب المكوّنات في زجاجة ذات غطاء بخّاخ وترجّ جيّداً. قبل الاستخدام، تغسل البشرة ويرشّ من المزيج مرّتين يوميّاً على الحبوب، يترك حتى يجفّ تماماً دون غسله.

- ماء الورد وعصير اللّيمون

يعرف عن ماء الورد أنّه تونر طبيعيّ للبشرة قابض للمسامّ الواسعة التي تتسبّب بتراكم البكتيريا والجراثيم، ما يعمل على احتقانها، وبالتالي ظهور الحبوب، من جهته، اللّيمون يحتوي على فيتامين C وحمض السيتريك Citric Acid اللّذين يطهّران البشرة من السموم والشوائب، هذا إضافة إلى البقع الداكنة.

المكوّنات

• ملعقة طعام من عصير اللّيمون.

• ملعقة طعام من ماء الورد.

يخلط عصير اللّيمون مع ماء الورد، وبقطنة معقّمة يطبّق المزيج على البشرة ويترك لـ 30 دقيقة قبل أن تشطف البشرة بالماء الفاتر.

يكتفى باتّباع هذه الوصفة مرّة واحدة يوميّاً لمدّة 7 أيّام.

- النشاء والألوفيرا

النشاء قابض للمسامّ والتي يتسبّب اتّساعها إلى ظهور البثور على سطح البشرة، أمّا الألوفيرا أو جل الصبّار يخفّف من الشعور بالحكّة التي ينتجها حبّ الشباب، لاحتوائه على لاكتات المغنيسيوم، كما يقي البشرة من الحبوب والرؤوس السوداء من خلال مكافحته لالتهابات والبكتيريا المسؤولة عن ظهورها.

المكوّنات:

• ½ كوب من الزبادي.

• ½ ملعقة طعام من ماء الورد.

• ملعقة طعام من النشاء.

• ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

يمزج الزبادي مع ماء الورد والنشاء، ثمّ يوضع الخليط في البرّاد لمدّة ساعتين و ½. بعد مرور هذا الوقت يضاف له جل الألوفيرا مع التقليب المستمرّ. تنظّف البشرة وتدهن الحبوب بالمزيج.

تكرّر هذه الوصفة مرّتين يوميّاً حتى تزول البثور بشكل نهائيّ.

Advertisements

كيفيّة استخراج جل الألوفيرا

تقطع جوانب ورقة الصبّار، ثمّ تزال الطبقة العلويّة، ليظهر هلام شفّاف، يتمّ كشطه ومن ثمّ وضعه في الخلّاط الكهربائيّ مع بضع قطرات من الماء.

قد يهمك أيضا:

تعرفي علي الخلطات الطبيعية لبشرة الوجه المتشققة

إليك بعض الخلطات الطبيعية لعلاج أسباب تقشر الجلد