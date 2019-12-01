5 خرافات شائعة عن نضارة البشرة منها أكذوبة الـ8 أكواب ماء

تهتم كل فتاة ببشرتها لتصبح مثالية خالية من العيوب كالحبوب والرؤوس السوداء، ولكن هناك العديد من الخرافات والحقائق المضللة التي تنتشر بين الفتيات، فيما يتعلق ببشرتهن لذلك قدم موقع "beauty and tips" 5 أساطير وهمية لتتجنبها وتتجاهلها الفتيات.

أكذوبة الـ8 أكواب ماء

إذا كنتِ تريدين بشرة مثالية، فأنتِ بحاجة إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، مقولة تتكرر يوميًا، ولكن على عكس الشائع المياه تلعب دورًا طفيفًا في علاج البشرة والأهم من تناولها تنظيف البشرة باستمرار، مثل حماية بشرتك من أشعة الشمس وإزالة الماكياج في الليل.

واقي الشمس في المصيف فقط

تستخدم معظم الفتيات واقي الشمس في المصيف فقط وأثناء التنزه على البحر، ولكن أشعة الشمس تصل إلى الجلد حتى في الأيام الممطرة.

الوراثة والبشرة

تعتقد الكثير من الفتيات ان عيوب البشرة ناتجة عن نظام غذائي خاطئ أو اتباع عادات غذائية غير سليمة ولكن هناك سببًا آخر يلعب دورًا مهمًا وهو علم الوراثة فالفتيات يورثن من أمهاتهن عيوب البشرة.

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إزالة الشعر

استخدام أدوات إزالة الشعر لا تؤثر على سرعة نمو الشعر أو كثافته، فإن الوهم البصري الذي قد تلاحظه ناتج عن الشعر الخفيف يمكن أن يبدو ببساطة أكثر سمكًا، عندما يكون بنفس الحجم الذي كان عليه دائمًا.

النوم والمكياج

وضع المكياج أثناء النوم يؤثر على البشرة، فالكثير من الفتيات يتجاهلن إزالته قبل النوم، مما يؤثر على بشرتهن ويصبهن بحب الشباب، لذلك يجب إزالة المكياج باستمرار قبل النوم.

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