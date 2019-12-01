7 تحذيرات لمرضى الصدر مع دخول فصل الشتاء

القاهرة - لايف ستايل
أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أنه مع دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة من ساخنة إلى باردة يتعرض الجسم إلى بعض المخاطر، فيجب على المواطنين الحذر من الإصابة بفيروس الأنفلونزا أو أمراض القلب والأوعية الدموية؛ بسبب زيادة عمل القلب لضخ الدم إلى الدماغ والأجهزة الحيوية بالجسم بهدف تدفئة الجسم.
ونصح الدكتور أيمن سالم، مرضى الصدر بتعليمات يجب إتباعها خاصة خلال فصل الشتاء كي لا تتدهور الحالة الصحية؛ أول تلك التعليمات، التي حذر منها مريض الصدر خلال الشتاء، الابتعاد عن التدخين لأنه من أكثر الأشياء التي تضر الصدر، موضحا أن التواجد في مكان مغلق بجانب 3 سجائر مشتعلة تعدل حصول مريض الصدر على ضرر ثلث السيجارة وهذا خطر شديد لا يزول عند التواجد في مكان مفتوح ولكن يقل التأثير إلى حد ما.
وشدد سالم، على ضرورة ابتعاد مريض الصدر عن الأماكن التي يوجد بها عوادم سيارات أو أدخنة كاحتراق القمامة أو أبخرة ذات روائح تفاذة؛ لأن هذه الأشياء تتسبب في حدوث ضيق في التنفس عند أغلب المرضى.ونصح من يعاني من الحكة أو ضيق في التنفس خلال فصل الشتاء لأكثر من 14 يوما بضرورة الذهاب إلى الطبيب
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