شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن الخلايا التائية فى اليوم العالمى للإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يدمر الجهاز المناعي، وهو الذي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات، ويقتل هذا الفيروس الخلايا التائية وهي نوع من الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا التائية. مع مرور الوقت ، حيث يقتل فيروس نقص المناعة البشرية المزيد من الخلايا التائية T-CELL ، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى والسرطانات.

وفى اليوم العالمى للإيدز يقدم ”الخليج 365” معلومات هامة عن ما هى الخلايا التائية التى يدمرها هذا الفيروس وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday"

ما هى الخلايا التائية

نوع من خلايا الدم البيضاء ذات ​​أهمية أساسية لجهاز المناعة وهو في صلب المناعة التكيفية ، وهو النظام الذي يصمم استجابة الجسم المناعية لمسببات الأمراض المحددة، تشبه الخلايا التائية الجنود الذين يبحثون عن الغزاة المستهدفين ويدمرونهم.

تهاجر الخلايا التائية غير الناضجة (المسماة بالخلايا الجذعية التائية) إلى الغدة الصعترية في الرقبة ، حيث تنضج وتتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا التائية الناضجة وتصبح نشطة في الجهاز المناعي استجابة لهرمون يسمى الثيموسين وعوامل أخرى.

هناك عدة أنواع مختلفة من الخلايا التائية الناضجة، ليست كل وظائفهم معروفة ولكن يمكن للخلايا التائية إنتاج مواد تسمى السيتوكينات مثل إنترلوكين مما يحفز الاستجابة المناعية.

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يقاس تنشيط الخلايا التائية كوسيلة لتقييم صحة المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وبصورة أقل تواتراً في الاضطرابات الأخرى.

تُعرف الخلية التائية أيضًا باسم الخلايا اللمفاوية التائية، يشير مصطلح "T" إلى "الغدة الصعترية" العضو الذي تنضج فيه هذه الخلايا وهى على عكس الخلايا البائية التي تنضج في نخاع العظم.

يتراوح عدد الخلايا التائية الخاص بالبالغين من 500 إلى 1500 لكل ملليمتر مكعب، الشخص المصاب بعدد أقل من 200 شخص مصاب بالإيدز.