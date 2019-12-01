شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : تدخين الرجال الحشيش بانتظام يهدد الرجال بسرطان فى أماكن حساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش بشكل منتظم، معرضون لخطر داهم أكثر من غيرهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أوضح الفريق الطبي الذي قام بالدراسة، أن تدخين المارايجونا أو القنب الهندي يساهم في نمو أورام خلايا خبيثة في الخصيتين عند الرجال.

وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة أمريكية متخصصة بالمؤسسات الطبية : "أن الاعتياد على تعاطي الماريجوانا بطريقة مستمرة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية".

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وقد قدر الباحثون أن من يتعاطون الحشيش على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بنسبة 36 في المائة للإصابة بسرطان الخصية، مقارنة بالرجال الذين لم يدخنوا تلك المخدرات.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن هذه الدراسة تشكل صفعة لمؤيدي تقنين بيع الحشيش، والمارايجونا بحجة أنها تحتوى على مواد مضادة للسرطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 2400 رجل في بريطانيا يصابون سنويا بسرطان الخصية، وأن نصفهم لم يبلغوا بعد عمر 35 عاما.