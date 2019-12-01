شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة وأخرى مرغوبة لزيادة الخصوبة عند الزوجة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطعام له دور كبير فى تحسن الخصوبة عند المرأة، وهذا ما سنتطرق إليه خلال هذا التقرير وسنتعرف على الأطعمة الممنوعة والأخرى الضرورية لزيادة الخصوبة عند المرأة، وذلك وفقا لموقع"webmd" .

ونصح التقرير بضرورة قيام المرأة الراغبة فى ارتفاع مستوى الخصوبة لديها، بالإكثار من تناول الماء، والسوائل الطبيعية الغنية بالأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة الخصوبة لدى المرأة وتقوية الجهاز المناعى بشكل كبير، ومن ضمن هذه المشروبات الينسون، والكراوية، والشاى الأخضر.

كما أكد التقرير أن تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين النباتى كالبقوليات مثل الفول والعدس من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الخصوبة عند النساء، كما نصح التقرير علي ضرورة تناول الخضروات كالسبانخ واللحوم الحمراء والأسماك، والدجاج.

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وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية الزنك كالمكسرات، وأيضا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، الذى ثبت علميا دوره فى تعزيز الخصوبة عند المرأة.

كما أن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها دور كبير فى تعزيز خصوبة المرأة بشكل كبير، لذا عليك تناول الفاكهة والخضروات والمكسرات، فهى أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، وينصح أيضا بتناول كوبان من الحليب يوميا مع التمر الذي ثبت علميا قدرته الكبيرة فى تعزيز خصوبة المرأة.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 لها دور كبير فى تعزيز خصوبة المرأة بشكل كبير، وتساهم أيضا الحصول على بويضات جيدة وتساعد فى تخصيبها، ولذا أكثر من تناول الأسماك والجمبرى.

ومن الأطعمة التى تقلل الخصوبة لدى المرأة هى المقليات أى الغنية بالزيت والسمن ومرتفعة السعرات الحرارية، ولذا عليك تجنب هذه الأطعمة وتناول الأطعمة الصحية قدر الإمكان.