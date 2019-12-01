شكرا لقرائتكم خبر عن الفم يحتوى على1000 غدة لعابية صغيرة.. اعرف فوائدها وأبرز مشاكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد اللعابية أحد أهم الغدد فى جسم الإنسان لأنها تصنع اللعاب وتطلقه فى الفم ما يساعد فى عملية الهضم، وله فوائد صحية مهمة، وفقا لما أكده موقع " Harvard Health".

هناك ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية الكبيرة نسبيا، وهى الغدد النكفية والتى تقع بالجزء العلوى من كل خد بالقرب من الأذن قناة، كل غدة نكفية تفرغ فى الداخل من الخد، بالقرب من ضرس الفك العلوى.

الغدد تحت الفك السفلي وهى توجد تحت الفك، لديهم قنوات فارغة خلف الأسنان الأمامية السفلية.

أما النوع الثالث فهى الغدد تحت اللسان والتى تقعد تحت اللسان لديهم قنوات فارغة على أرضية الفم.

اضطرابات الغدد اللعابية

بالإضافة إلى هذه الغدد الرئيسية، تنتشر من 600 إلى 1000 غدة صغيرة جدًا من اللعاب فى جميع أنحاء الفم والحلق تقع تحت الجلد الرطب الذى يربط بين:

الشفاه الداخلية، الخدين الداخلية،حنك، الجزء الخلفي من الحلق، الجزء الخلفي من اللسان، البلعوم، الجيوب الأنفية.

بعض اضطرابات الغدة اللعابية الأكثر شيوعًا تشمل:

داء تحصي اللعاب (أحجار الغدة اللعابية): في بعض الأحيان تتشكل أحجار غنية بالكالسيوم داخل الغدد اللعابية، السبب الدقيق لهذه الحجارة غير معروف.

بعض الحجارة تجلس داخل الغدة دون التسبب في أي أعراض، في حالات أخرى ، يسد حجر قناة الغدة ، إما جزئيًا أو كليًا، عندما يحدث هذا ، عادة ما تكون الغدة مؤلمة ومنتفخة ، ويتم حظر تدفق اللعاب جزئيًا أو كليًا، يمكن أن يتبع ذلك عدوى تسمى التهاب الغدد اللعابية.

التهاب الغدد اللعابية (التهاب الغدة اللعابية): التهاب الغدد اللعابية هو التهاب مؤلم يحدث عادة بسبب البكتيريا، وهو أكثر شيوعًا بين البالغين المسنين المصابين بحصى الغدة اللعابية، يمكن أن يحدث التهاب الغدد اللعابية أيضًا عند الرضع خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحياة.

بدون علاج مناسب ، يمكن أن يتطور التهاب الغدد اللعابية إلى عدوى حادة ، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من الوهن أو كبار السن.

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اصابات فيروسية: الالتهابات الفيروسية (الجسم كله) في بعض الأحيان تستقر في الغدد اللعابية، هذا يسبب تورم الوجه والألم وصعوبة الأكل المثال الأكثر شيوعا هو النكاف.

أكياس (أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل): يولد الأطفال في بعض الأحيان مع الخراجات في الغدة النكفية بسبب مشاكل تتعلق بنمو الأذن قبل الولادة. في وقت لاحق من الحياة ، يمكن أن تتشكل أنواع أخرى من الخراجات في الغدد اللعابية الرئيسية أو الثانوية، قد تنجم عن إصابات مؤلمة أو إصابات أو حصى في الغدد اللعابية أو أورام.

أورام حميدة (أورام غير سرطانية): تحدث معظم أورام الغدة اللعابية في الغدة النكفية، الأغلبية حميدة، عادةً ما يظهر النوع الأكثر شيوعًا من ورم النكفية الحميدة ككتلة بطيئة النمو وغير مؤلمة في الجزء الخلفي من الفك ، أسفل شحمة الأذن مباشرة. عوامل الخطر تشمل التعرض للإشعاع وربما التدخين.

الأورام الخبيثة (الأورام السرطانية): سرطانات الغدة اللعابية نادرة، يمكن أن تكون أكثر أو أقل عدوانية، عوامل الخطر الوحيدة المعروفة لسرطانات الغدة اللعابية هي متلازمة سجوجرن والتعرض للإشعاع. التدخين قد تلعب أيضا دورا.

متلازمة سجوجرن: متلازمة سجوجرن هي اضطراب المناعة الذاتية المزمن. تهاجم الدفاعات المناعية للجسم الغدد اللعابية والغدد الدمعية (الغدد التي تنتج الدموع) وأحيانًا تتعرق الغدد الدهنية للجلد والزيت.

معظم الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض هم من النساء الذين يصابون أولاً بأعراض خلال منتصف العمر، في حوالي نصف الحالات ، يحدث المرض مع التهاب المفاصل الروماتويدي ، الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) ، تصلب الجلد أو التهاب polymyositis.

التهاب الغدد اللعابية (تضخم الغدة اللعابية غير المحددة): في بعض الأحيان ، تتضخم الغدد اللعابية دون دليل على وجود عدوى أو التهاب أو ورم. يسمى هذا التوسيع غير المحدد السيلادين، غالبا ما يؤثر على الغدة النكفية ، وسببها لا يزال مجهولا.