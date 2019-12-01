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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أسباب تحرم شعرك من النمو.. ما هي؟ والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
قالت مجلة "إيلي" الألمانية إن نقص الحديد يعد من أهم أسباب عدم نمو الشعر، موضحة أن للحديد أهمية كبيرة لنمو الشعر والأظافر، لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من نقص الحديد.
ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والمكسرات.
وأضافت المجلة المعنية بالجمال والصحة أن عدم نمو الشعر قد يرجع أيضا إلى نقص النوم، لذا ينبغي على المرأة أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن سبع ساعات ونصف يوميا.
كما أن التعرض الدائم للتوتر العصبي يحرم الشعر من النمو، ويمكن مواجهة التوتر من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا أو التأمل.
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