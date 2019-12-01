‫ثلاثة أسباب تحرم شعرك من النمو‬.. ما هي؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

قالت مجلة "إيلي" الألمانية إن نقص الحديد يعد من أهم أسباب عدم نمو ‫الشعر، موضحة أن للحديد أهمية كبيرة لنمو الشعر والأظافر، لذا ‫ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من نقص الحديد.



ويمكن إمداد الجسم بالحديد ‫من خلال تناول اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والمكسرات.

Advertisements

‫وأضافت المجلة المعنية بالجمال والصحة أن عدم نمو الشعر قد يرجع أيضا ‫إلى نقص النوم، لذا ينبغي على المرأة أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن ‫سبع ساعات ونصف يوميا.

‫كما أن التعرض الدائم للتوتر العصبي يحرم الشعر من النمو، ويمكن مواجهة ‫التوتر من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا أو التأمل.