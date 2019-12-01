دراسة: مزيج العسل ومسحوق القرفة يساعدان على علاج العديد من الأمراض

الأحد 1 ديسمبر 2019

أثبتت الدراسات الطبية الكثيرة أنَّ مزيج العسل ومسحوق القرفة يساعدان على علاج العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب، والروماتيزم، والتهاب المثانة، ووجع الأسنان، والكولسترول، وعلاج الأنفلونزا، ونزلات البرد "الرشح"، والاضطرابات المعوية مثل الغازات، وسوء الهضم، كما السيطرة على مسبِّبات الشيخوخة، والالتهابات الجلديَّة، وغيرها الكثير من الأمراض.



وأخيراً، أكدَّ عدد من الباحثين أنَّ إعداد خليط من العسل ومسحوق القرفة، قبل النوم يصنع المعجزات، إذ يعمل على تخفيض الوزن، ولا سيما لدى من يعانون من السمنة المفرطة، كما أنَّ مزيج العسل والقرفة يطهِّر الجهاز الهضمي، ويزيل الطفيليات والفطريات والبكتيريا الأخرى التي تُبطّئ عملية الهضم في الجسم.

طريقة تحضير مزيج العسل والقرفة:

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أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء المغلي. غطّي المزيج لمدَّة نصف ساعة. بعد أن يبرد، قومي بإضافة ملعقة من العسل (لأنَّ إضافة العسل إلى الماء المغلي ينقص من فوائده).

اشربي نصف الخليط قبل النوم، ودعي النصف الآخر إلى صباح اليوم التالي بعد الاستيقاظ، وعلى معدة فارغة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ العسل والقرفة لهما العديد من الفوائد الصحيَّة، فالعسل له فعاليَّة كبيرة ضد العديد من الأمراض، كما أنَّه مادَّة غذائية عالية القيمة، وسريع الهضم، وبالتالي فهو فعَّال جداً في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

أما القرفة، فيمكنها تقليل مستوى الكولسترول السيء، وتحسين الدورة الدموية، ونوعية البشرة، وتملك كفاءة عالية في إنقاص الوزن.