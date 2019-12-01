نصائح لمشكلة احتكاك الفخذين

الأحد 1 ديسمبر 2019

تعاني الفتيات من بعض المشاكل المزعجة مثل احتكاك الفخدين في الصيف ، وما ينتج عنه من ألم واحمرار يتحول الى الاسوداد بعد شفائه .



لذلك وجدنا اليكي أسباب وطرق الوقاية من هذه المشكلة المزعجة وكيفية علاجها بالنقاط التالية :

1- هذه الحالة تعاني منها الفتيات البدينات أكثر من الفتيات النحيفات.

2- كثرة العرق وعدم الاستحمام اليومي، إذ يفضل الاستحمام أكثر من مرة في اليوم في الأجواء الحارة.

3- استخدام سراويل طويلة "شورتات قطنية خالصة وغير مخلوطة بالألياف الصناعية" ويفضل لهذا الغرض القطن المصري لجودته وقدرته الفائقة على الامتصاص.

4- عند حدوث الاحتكاك والاحمرار رشي المنطقة برذاذ الماء البارد سريعاً.

5- قبل خروجك من البيت ضعي كريماً مرطباً واتركيه على المنطقة ثم أعيدي وضعه ثم رشي بودرة الأطفال حيث تعمل كطبقة عازلة

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6- في حال الاحمرار والتهيج مثل الأطفال "السماط" ضعي زيتاً نباتياً بارداً فله تأثير السحر في علاج الألم.

7- لعلاج الاسمرار استخدمي كريماً يحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون ويفيد كريم "كيناكومب" كثيراً.

8- استخدمي الكريمات الطبية المستخدمة لعلاج سماط الأطفال فهي مفيدة أيضاً.

9- ضعي خلطة من العسل والدقيق والليمون على المنطقة للتخلص من الاسمرار لمدة نصف ساعة وأزيليها بماء الورد المثلج يومياً.

10- البعد عن ارتداء الملابس الرطبة إطلاقاً.

11- عدم استخدام الصابون المعطر في تنظيف المنطقة.

12- ينفع محلول خل التفاح أو الخل الأبيض في تنظيف المنطقة وتطهيرها في حال ظهور الحبوب الحمراء.

13- زيت حبة البركة يفيد الحبوب الحمراء التي تظهر نتيجة للاحتكاك.