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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمشكلة احتكاك الفخذين والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
تعاني الفتيات من بعض المشاكل المزعجة مثل احتكاك الفخدين في الصيف ، وما ينتج عنه من ألم واحمرار يتحول الى الاسوداد بعد شفائه .
لذلك وجدنا اليكي أسباب وطرق الوقاية من هذه المشكلة المزعجة وكيفية علاجها بالنقاط التالية :
1- هذه الحالة تعاني منها الفتيات البدينات أكثر من الفتيات النحيفات.
2- كثرة العرق وعدم الاستحمام اليومي، إذ يفضل الاستحمام أكثر من مرة في اليوم في الأجواء الحارة.
3- استخدام سراويل طويلة "شورتات قطنية خالصة وغير مخلوطة بالألياف الصناعية" ويفضل لهذا الغرض القطن المصري لجودته وقدرته الفائقة على الامتصاص.
4- عند حدوث الاحتكاك والاحمرار رشي المنطقة برذاذ الماء البارد سريعاً.
5- قبل خروجك من البيت ضعي كريماً مرطباً واتركيه على المنطقة ثم أعيدي وضعه ثم رشي بودرة الأطفال حيث تعمل كطبقة عازلة
6- في حال الاحمرار والتهيج مثل الأطفال "السماط" ضعي زيتاً نباتياً بارداً فله تأثير السحر في علاج الألم.
7- لعلاج الاسمرار استخدمي كريماً يحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون ويفيد كريم "كيناكومب" كثيراً.
8- استخدمي الكريمات الطبية المستخدمة لعلاج سماط الأطفال فهي مفيدة أيضاً.
9- ضعي خلطة من العسل والدقيق والليمون على المنطقة للتخلص من الاسمرار لمدة نصف ساعة وأزيليها بماء الورد المثلج يومياً.
10- البعد عن ارتداء الملابس الرطبة إطلاقاً.
11- عدم استخدام الصابون المعطر في تنظيف المنطقة.
12- ينفع محلول خل التفاح أو الخل الأبيض في تنظيف المنطقة وتطهيرها في حال ظهور الحبوب الحمراء.
13- زيت حبة البركة يفيد الحبوب الحمراء التي تظهر نتيجة للاحتكاك.
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