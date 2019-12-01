3530 حالة إصابة بالحصبة في ساموا

أعلنت وزارة الصحة في جزيرة ساموا، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي يُشتبه بأنها إصابة بالحصبة إلى 3530 حالة خلال الأسبوع الأخير، أي أنه زاد أكثر من المثلين.

وأوضح المسؤولون في جزيرة ساموا، الواقعة في المحيط الهادئ، أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بهذا التفشي ارتفع إلى 48 بعد أن كانت 20 حالة قبل أسبوع.

وأصبحت ساموا عرضة لتفشي الحصبة بعد تراجع عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ضد المرض، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن التطعيم لم يشمل سوى 31% فقط.

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وبدأت الحكومة برنامجا للتطعيم الإجباري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب هذا التفشي.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن 57132 شخصا تم تطعيمهم منذ ذلك الوقت.

وأغلقت المدارس والجامعات وتم حظر معظم التجمعات العامة في تلك الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتقع جنوبي خط الاستواء في منتصف الطريق بين هاواي ونيوزيلندا.

وكان 44 طفلا دون الرابعة من بين حالات الوفاة الـ48. ومنذ السبت تم تسجيل 173 حالة إصابة جديدة بالحصبة وتوفي 4 أشخاص.