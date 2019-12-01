الزوجان "فنسنت وأيفي" شعلة حب أوقدها الرقص على الكراسي المتحركة

اكتشف التايوانيان فنسنت كوو وأيفي هوانج موهبتهما في الرقص على الكرسي المتحرك كلّ في مكانه، إلى أن اتقدت شعلة الحب بينهما، بعدما باشرا التدرب على رقصات مشتركة، وباتا من أبرز الأزواج في هذه الرياضة حول العالم.

وأمضى هذان الرياضيان المنتميان إلى آخر جيل من الناجين من شلل الأطفال في تايوان، سنوات طويلة في التدريب لتحسين أدائهما الراقص.

ويحتل الثنائي اللذان تزوجا حديثاً المرتبة الـ2 عالمياً في تصنيف الأزواج في الرقص على الكرسي المتحرك، وهما موجودان حالياً في ألمانيا للمنافسة في بطولة العالم لهذه الرياضة.

وقال "كوو" خلال استراحة من التدريب على حركات في الرقص اللاتيني مع زوجته في مدينة تايبيه الجديدة: "لطالما كنت مهتما بالرياضة على أنواعها رغم عجزي عن ممارستها بسبب الإعاقة".

ويلتقي حوالي 50 راقصاً على الكرسي المتحرك من أنحاء تايوان كافة بصورة منتظمة للتدريب والتواصل، بمن فيهم كوو وهوانج البالغان 48 عاما.

وقالت هوانج: "استطعنا من خلال الرقص التعرف إلى أصدقاء جيدين كثيرين. وبعد كل عرض نلتقي ونحتفل ونكون سعداء للغاية".

ويستطيع هوانج وكوو المشي على عكازين لكنهما يستعينان بالكرسي المتحرك للرقص.

وحضرا الزوجان هذه اللقاءات لأكثر من عقد قبل أن يبدآ أداء رقصات مشتركة مهدت لوقوعهما في الحب.

اقرا ايضاً:

دراسات علمية تكشف أن الحب بين الزوجين من أسباب زيادة الوزن

Advertisements

وأشارت "هوانج" إلى أن حس الفكاهة لدى كوو هو الذي لفت إليه انتباهها، قائلة: "كان شخصا مرحا على الدوام عندما كنت أكلّمه".

أما "كوو" فقال: "انطباعي الأول عن أيفي أنها كانت ظريفة جدا لأنها تمشي مثل البطريق"، في توصيف أثار نوبة ضحك لدى الزوجين.

وتدرّب الزوجان لأشهر قبل المشاركة في المسابقة التي تستضيفها بون، حيث يتواجهان مع 230 راقصا من 26 بلدا.

ويتنافس كوو وهوانج في فئة الثنائي (ديو) فيما يشارك كوو في فئة "كومبي" أيضاً مع ليديا تشانج الراقصة غير المقعدة ومدربة الفريق.

وأوضحت "هوانج": "بالنسبة لنا كمصابين بشلل الأطفال، يمكن أن يتدهور وضعنا الجسدي بسرعة كبيرة، نأمل في أن نحافظ على مرتبة مهمة خلال الفترة التي يبقى في مقدورنا أن نرقص فيها".

وانطلق الرقص على الكراسي المتحركة في السويد كرياضة للترفيه وإعادة التأهيل سنة 1968، واستضاف هذا البلد الاسكندينافي أول مسابقة دولية في هذه الرياضة بعد 9 سنوات.

أما أول بطولة عالمية في الرقص على الكرسي المتحرك فقد أجريت في اليابان سنة 1998، فيما استضافت تايوان أول بطولة آسيوية في هذه الرياضة العام 2016.

قد يهمك ايضاً:

استشاري نفسي يدعو الأزواج لتغيير السلوك لإنهاء النزاعات وحلّ المشاكل

5 نصائح للتغلب على فتور المشاعر تجاه شريك حياتك