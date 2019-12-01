ابتكار جديد يساعد على التخلص من الآلام المزمنة بسرعة

يؤثر الألم المزمن على حياة الناس اليومية، فيمنعهم من القيام بأبسط الأنشطة. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتهدئة الألم المستمر بطريقة بسيطة ودون آثار جانبية؟

في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” قالت علامة تجارية جديدة في المملكة المتحدة، إنّها ابتكرت سواراً ثورياً يساعد على التخلص من الآلام المزمنة بسرعة.

ويوضع السوار “كي تيك” والذي يمكن ارتداؤه على منطقة الألم، للسماح للمرضى بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إذ يعمل على التخلص من الألم بكفاءة، بحسب تقرير الصحيفة.

اقر ايضاً:

الرضاعة الطبيعية قد تحمي من الآلام المزمنة بعد الولادة القيصرية

ويحتوي سوار “كي تيك” على بلورات كوارتز دمجت مع السيليكون، تعمل على امتصاص النبضات الكهربائية الناجمة عن الألم، وتمنعها من الوصول إلى المخ.

Advertisements

ويتوفر هذا المنتج في شكل سوار معصم أو مرفق، ويتميز بكفاءته في مكافحة الألم المستمر والمزمن، دون أي آثار جانبية.

وبعد تجربة المنتج في بريطانيا على الكثير من الأشخاص، أفاد 9 من أصل كل 10 أشخاص بأنهم شهدوا انخفاضاً كبيراً في مستوى الألم في مدة لم تتجاوز 7 أيام.

قديهمك ايضاً:

جهاز جديد للتخلص من الآلام المزمنة في الظهر والأطراف

دراسة علمية تؤكد أن مساج الأذن بالنبضات الكهربائية يؤخّر أمراض الشيخوخة