شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى السرطان والناجون منه أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أمريكية إلى أن العديد من مرضى السرطان والناجين منه يفارقون الحياة بسبب أمراض القلب لا الأورام خاصة المصابين بسرطانى الثدى والبروستاتا.

وفحص الباحثون بيانات ما يربو على 3.2 مليون مريض سرطان جرى تشخيص إصابتهم بين عامى 1973 و2012. وخلال هذه الفترة، توفى 38% منهم بسبب السرطان وتوفى 11% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وكانت أمراض القلب تحديدا هى السبب فى وفاة ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبلغ خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية ذروته فى العام التالى لتشخيص الإصابة بالسرطان وبين المرضى الذين يتم تشخيصهم قبل سن 35 عاما.