فيديو معلوماتى.. نصائح الطب النفسى لمساعدة طفلك على أداء الواجب المدرسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه كثير من الأمهات مشاكل عديدة مع الأطفال فى أداء الواجبات المدرسية، بسبب قلة التركيز والملل وقضاء ساعات طويلة على المكتب، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على مجموعة نصائح من الطب النفسى تساعد الطفل على أداء الواجبات المدرسية، وفقاً لموقع kids health. نصائح الطب النفسى لمساعدة طفلك على أداء الواجب المدرسى:

نصائح الطب النفسى لمساعدة طفلك على أداء الواجب المدرسى: 1- تعرف على المعلمين واحضر اجتماعات أولياء الأمور. 2- إعداد مكان جيد لأداء الواجبات المدرسية. 3- عمل جدول لوقت المذاكرة حسب طفلك. Advertisements 4- شجع طفلك على تقسيم الواجب إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. 5- ابعد طفلك عن الأشياء المشتتة لانتباهه مثل التليفزيون. 6- اجعل طفلك يجرب ويخطئ فى الواجب حتى يتعلم . 7- اصنع حافزا وكافئ طفلك عند إنجاز واجبه. 8- انتبه لمشاكل طفلك مثل الرؤية وفرط الحركة ونقص الانتباه.

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