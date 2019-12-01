شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من ألم فى الأرداف؟ تعرفى على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجد أن بعض النساء يشعرن بألم شديد فى الأرداف دون معرفة السبب وراء ذلك، وهذا الألم قد يكون السبب فى عدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعى، أو عدم قدرتها على ممارسة حياتها اليومية.

ومما لاشك فيه أنه عندما نشعر بألم فى أى مكان بالجسم فهذا يعد علامة على وجود مشكلة ما، ونتعرف فى هذا التقرير على علامات أو الأمراض المسببة للإصابة بألم شديد فى الأرداف عند النساء، وذلك وفقا لموقع "webmed" .

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هل تعلمين أن شعورك الدائم بألم في الأرداف يعد من علامات إصابتك بالتهاب المفاصل، ويرجع السبب لعمر السيدة فكلما تقدمت النساء فى العمر يزداد فرص تعرضها للمشاكل فى العظام، وهذا المرض يصاحبه أيضا تورم المفصل الذى يصاحبه الألم الشديد.

نجد أن بعض النساء يتعرضن للإصابة بالكسور نتيجة للإصابة بهشاشة العظام، دون أن تعلم أن هذا الألم ربما يكون نتيجة لتعرضها للكسر، ولذا يجب عليها الذهاب للطبيب والتعرف علي حقيقة الأمر.

تتعرض الكثير من النساء للإصابة بالفتق فى عظام الفخد وهذا هو السبب فى التعرض للإصابة بألم يصعب تحمله، كما أن التعرض للإصابة بألم شديد فى الأرداف قد يكون من أسباب الإصابة بالتهاب في الرحم أو بطانته، ولذا عليك توخي الحذر بشكل كبير، لأن هذا الأمر يصاحبه ألم في العمود الفقرى والظهر.