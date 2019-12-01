كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - ينصح الأطباء بضرورة تناول الإنسان العادي لثلاث حصص من السمك في الأسبوع، فما هي الكمية المسموحة من السمك للحامل، وهل له أضرار ومخاطر؟ معنا أخصائية التغذية الدكتورة عبير شلبي لتحدثنا عن هذا الموضوع.... فوائد السمك للحامل يحتوي السمك بكل أنواعه على كمية وفيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل السلينيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك.

يعتبر السمك من أصدقاء القلب وهو مفيد لقلب الأم والجنين.

يعتبر السمك من الأطعمة القليلة السعرات الحرارية وفي نفس الوقت يحتوي على قيمة غذائية عالية وهو من الوجبات المشبعة. يفضل تناول السمك المشوي لكي يحتفظ بالأحماض الأمينية المفيدة والتي يخسرها في حال القلي حيث تذوب في زيت القلي.

ويعتبر السمك من المأكولات البحرية التي تغذي عقل الجنين وينصح به للحصول على طفل ذكي.

وينصح بالسمك للحصول على طفل بوزن مثالي وصحة جيدة ومناعة عالية. Advertisements يحتوي السمك على نسبة كبيرة من أوميجا 3 وهي من مصادر النشاط والحيوية والذكاء.

يقلل السمك من مخاطر الولادة المبكرة.

يحمي السمك الجنين من التشوهات الخلقية، ويضمن له النمو السليم داخل رحم أمه. فوائد السمك في الأشهر الأولى من الحمل: يقلل السمك من أعراض التوتر والاكتئاب التي تصيبها خصوصاً مع بداية الحمل لأنها تكون في مرحلة جديدة عليها.

يقلل من الكسل والخمول.

يقلل من خطر إصابة الطفل بالربو والحساسية الصدرية. يقلل من خطر إصابة الحامل بسكري الحامل.

يعتبر السمك من الوصفات الناجعة للأرق الذي يصيب الحوامل حيث يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د والحوامل اللواتي يعانين من الأرق وقلة النوم ينصحن بتناول سمك السلمون خصوصاَ. مخاطر السمك على الحامل يفضل أن تتناول الحامل السمك مطهواً، لأن هناك بعض الشعوب التي تتناول السمك النيء وهو يكون ناقلاً للعدوى ويشكل خطورة عليها.

ويفضل أن تبتعد عن الأسماك التي تحتوي على نسبة من الزئبق لأن تراكمه في جسم الأم في حال كانت تتناول السمك بكثرة يؤدي لحدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يعرض الأم نفسها لخطر التسمم

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