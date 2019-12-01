الأحد 1 ديسمبر 2019

تعتبر الحازوقة عبارة عن تقلّص العضلات تحصل في أسفل الرئتين لا يمكن السيطرة عليها. لكن هل تعتبر الحازوقة خطيرة عند المواليد أم أنها أمر طبيعي ولا تدعو للقلق؟



يمكن أن تحدث الحازوقة عند المواليد لعدة أسباب ومنها تناول الطعام بكثرة أو بسبب كثرة البكاء أو الشعور بالحماس الشديد. لكن قد يكون هناك بعض الأمور التي يجب الإنتباه إليها والتي يمكنها أن تؤدي إلى الحازوقة مثل ابتلاع الرضيع الهواء أثناء الرضاعة. لذلك، يعتبر من المهم تجشئة الطفل بعد كل رضاعة من أجل إخراج الهواء كله. لا تعتبر الحازوقة خطيرة إلاّ في حال كانت تتعارض مع أنشطة الطفل اليومية مثل النوم أو تناول الطعام.

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قد تدعو الحازوقة للقلق في بعض الأحيان وخصوصًا أنها يمكن أن تؤثر على عملية التنفس عند الطفل. ففي هذه الحالة يتوجب عليك استشارة طبيب الأطفال لمعالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن وخصوصًا إن كان يبصق كثيرًا أو يسعل أو في حال كان مزاجه يتقلب بسرعة. كما قد تكون الحازوقة دليل واضح لتعرض الطفل لمشكلة صحية خطيرة مثل داء الجزر المعدي المريئي.

يذكر أن لا حل معيناً لعلاج الحازوقة عند الأطفال. يجب عليك أن تنتظري حتى تتوقف من تلقاء نفسها. لكن تعتمد الكثير من الأمهات على الأساليب القديمة مثل الضغط على عيون الطفل أم غيرها إلاّ أنها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحته. ما يمكنك فعله هو إعطاؤه القليل من المياه لمحاولة ايقافها إلا أن هذه الطريقة ليسب مضمونة 100%.