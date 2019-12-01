شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: فحص جديد قادر على التنبؤ بموعد استيعاد مرضى الغيبوبة لوعيهم والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

أوضح باحثون في دراستهم الجديدة التي نشرت في المجلة العلمية "Neurology" انهم ياملون بان يتمكن مسح الدماغ الجديد من التنبؤ بموعد استيقاظ واستيعادة وعي مرضى الغيبوبة coma.



حيث يعاني مرضى الغيبوبة من حالة فقدان الوعي، ويصبح غير قادرا على الاستجابة لاي نوع من المحفزات، وتتمثل الاسباب الطبية للغيبوبة بما يلي:

-التسمم

-السكتة الدماغية

-الالتهابات

-الاورام

-مرض السكري

-توقف القلب الذي يسبب نقص التاكسج hypoxia.

كما قد تحدث بسبب اصابة خطيرة تعرض لها الشخص اثر حادث سير مثلا.

وتشمل اعراض وعلامات الاصابة بالغيبوبة التالي:

-اغلاق العينين

-عدم استجابة بؤبؤ العين للضوء

-عدم وجود اي ردود فعل من اطراف المريض، باستثناء بعض الحركات القليلة اللارادية.

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-عدم انتظام التنفس.

هذا ويتم تقييم شدة الغيبوبة من خلال استخدام مقياس يدعى غلاسكو (Glasgow Coma Scale - GCS ) اعتمادا على فتح العينين والاستجابة اللفظية الى الاوامر المختلفة الى جانب الحركات الارادية في الاستجابة الى الاوامر.

وقد يبقى المريض بالغيبوبة لعدة ايام او اسابيع او اكثر في بعض الحالات، وعادة لا يستطيع الاطباء التنبؤ بوقت استعادة المريض لوعيه.

الا ان هذه الدراسة قامت بدراسة التواصل ما بين مناطق في الدماغ والتي تلعب دورا اساسيا في موضوع تنظيم الوعي، والتوصل الى طريقة مسح للدماغ قد تساعد في التنبؤ بوقت استيعاد المريض لوعيه.

كيف جرت الدراسة؟

قام الباحثون باستهداف 27 شخصا مصابا بالغيبوبة بالاضافة الى 14 شخصا سليما، وتم اخضاعهم لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ( fMRI - Functional magnetic resonance imaging)، ووجد الباحثون النتائج التالية:

-اربعة اشخاص من المصابين بالغيبوبة استعادوا وعيهم خلال فترة الدراسة.

-بقي الاخرون في حالة فقدان وعي وغيبوبة بمرحلة تدعى حالة انباتية vegetative state.

-جميع المصابين بالغيبوبة كان لديهم اضطراب في التواصل بين مناطق الدماغ، بغض النظر عن سبب الاصابة بالغيبوبة.

واشار الباحثون ان التواصل بين مناطق معينة بالدماغ كانت متشابهة بين الاصحاء، واولئك الذين استعادوا وعيهم، وحتى من استمرت غيبوبتهم، كل على حدا.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ستين سيلفا "Dr. Stein Silva": "نحن بحاجة الى مزيد من الابحاث حول هذا المسح على عدد اكبر من المشتركين من اجل التاكد من هذه النتائج، الا انها حتى الان مبشرة وواعدة، وبامكاننا التنبؤ بمن سيستعيد وعيه بوقت قريب من الغيبوبة".