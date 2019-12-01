دراسة: الهواتف المحمولة قد تسبب سرطان الدماغ!

الأحد 1 ديسمبر 2019

وجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة العليمة "Electromagnetic Biology & Medicine"، ان استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على صحة الانسان بشكل سلبي، كما انه يرفع من خطر اصابته بانواع معينة من سرطان الدماغ!



حيث اوضحت الدراسة ان الاشعة التي تخرج من هذه الاجهزة لها اثارا صحية سلبية بعيدة المدى، ابسطها حساسية الجلد والاصابة بالارهاق المزمن ووصولا الى ارتفاع خطر الاصابة بالزهايمر والصداع واخيرا السرطان، وذلك من خلال تسبب هذه الاشعة في اضطرابات في توازن الجسم من ثم الاصابة بالاجهاد التاكسدي oxidative stress والذي يؤدي بدوره الى تدمير الخلايا بالاضافة الى قيامها باتلاف الحمض النووي.

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واستنتج الباحثون ان استخدام الهواتف المحمولة عشرين دقيقة يوميا على مدار خمس سنوات، يرفع من خطر الاصابة بنوع محدد من سرطان الدماغ بثلاثة اضعاف، ويزداد هذا الخطر شدة في حال استخدام الهاتف لمدة ساعة يوميا.

واشار الباحثون الى ضرورة تقليل المدة الزمنية لاستخدام الهواتف المحمولة، وبالاخص من قبل الاطفال، لان المخاطر الصحية المترتبة على استخدام هذه الهواتف تكون اشد خطرا على الاطفال انفسهم.