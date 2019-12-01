دراسة: الضحك مقياس الخرف!

الأحد 1 ديسمبر 2019

أجرى علماء من كلية جامعة لندن دراسة في موضوع الدلائل على تطور الخرف لدى المرء عن طريق استجواب أقرباء وأصدقاء 48 شخصاً دهمهم الخرف.



فقد تقدم الباحثون إلى هؤلاء الأقرباء والأصدقاء بطلب تعبئة استمارات خاصة يشار فيها إلى التغيرات التي لاحظوها في طبع أقربائهم وتصرفاتهم قبل تشخيص حالة الخرف لديهم.

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وطلب العلماء من المشمولين بالاستجواب التأشير إلى تلك البرامج التلفزيونية الفكاهية والمسلسلات التي يفضل أقرباؤهم المصابون متابعتها.

وكان عليهم اختيار الجواب الصحيح من بين عدد من الأجوبة الموجودة في القائمة التي أدرجت فيها أفلام فكاهية من أنماط مختلفة بما فيها تلك التي احتوت على مزاح ثقيل ونكات بذيئة وغير ذلك.

وقد توصل العلماء بعد دراسة نتائج البحث إلى أن تغير ملامح روح الفكاهة لدى الشخص يدل على بداية تطور الخرف لديه.