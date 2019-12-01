ما هي فوائد ماء الليمون وأضراره

الأحد 1 ديسمبر 2019

فوائد شرب ماء الليمون معروفة إذ اضافه الكثيرون الى مجموع السوائل التي يحتسونها صباحا لتحسين السيولة والطراوة في اجسامهم وتحسين عمل الجهاز المناعي والجهاز الهضمي وتنقية الكبد.



غير ان هناك وجها آخر للعملة لا يعرفه الكثيرون تجعل من ماء الليمون مضرا بصحة الانسان. فقبل كل شئ يؤثر ماء الليمون بشكل سئ على الاسنان. وفي الواقع فإن جميع انواع عصائر الفواكه مضرة للاسنان غير ان ماء الليمون اكثرها ضررا لانه قد يذيب المينا وهي طبقة لا تنمو مجددا بسهولة وقد لا تنمو على الاطلاق إذا ما كان الضرر كبيرا.

تغير لون الاسنان: تمنح المينا اللون الابيض للاسنان واذا ما تآكلت تتحول الاسنان الى اللون الاصفر وهو لون طبقة العاج داخل الاسنان.

الحواف الشفافة: إذا لاحظت ان حواف اسنانك اصبحت شفافة فهذا دليل على ان منطقة المينا ليست بالقوة المطلوبة.

تحسس الاسنان: منطقة العاج مرتبطة بعصب السن وإذا ما تآكلت المينا يصبح الجزء الداخلي للسن معرضا لتغير درجات الحرارة ما يؤدي الى شعور بعدم الارتياح.

ماء الليمون الدافئ اسوأ من البارد لأنه يحوي كمية اعلى من المادة الحامضية التي تؤدي الى تآكل منطقة المينا وبالتالي على من يريد الاستفادة من ماء الليمون الاكتفاء بالبارد والابتعاد عن الدافئ.

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من المفضل عدم تنظيف الاسنان بالفرشاة في الحال بعد تناول طعام يحوي مادة حامضية. وينصح الخبراء بعدم تنظيف الاسنان إلا بعد مرور ثلاثين دقيقة على الاقل. والسبب هو ان المواد الحامضية تضعف طبقة المينا في الاسنان ويمكن للفرشاة ان تفعل الشئ نفسه إذا ما تم التنظيف بعد التناول مباشرة.

هذه بعض النصائح للاستفادة من ماء الليمون وتجنب الاضرار التي يمكن ان يلحقها بالاسنان.

1- اشرب ماء الليمون البارد وليس الدافئ.

2- نظف اسنانك بالفرشاة قبل احتساء ماء الليمون كي لا تؤثر على منطقة المينا في الاسنان.

3- اشرب ماء الليمون بحذر ولا تدعه يمس اسنانك بشكل مباشر او اشربه باستخدام قصبة.

4- بدلا من استخدام فرشاة الاسنان بعد احتساء ماء الليمون يمكنك شطف فمك باستخدام الماء فقط فهو كاف لازالة المادة الحامضية دون التأثير على منطقة المينا.

5- حاول استبدال ماء الليمون بماء الخيار او النعناع. فالاثنان يعملان على ترطيب الجسم ولا يحتويان موادا حامضية. بالنتيجة، ماء الليمون ممتاز للجسم ولكن يجب ايجاد نوع من التوازن بين الفوائد والاضرار.