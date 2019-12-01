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الملكة إليزابيث تعزي أسر ضحايا هجوم جسر لندن نفذّه شخص عشوائي يُدعى عثمان

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ذكرت مؤسسة "بي.إيه ميديا" الإعلامية، السبت، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، نقلت "تعازيها وصلواتها وتعاطفها البالغ لكل من فقد عزيزاً" في هجوم جسر لندن.

ونفذ شخص يدعى عثمان خان هجوماً عشوائياً بسكين، الجمعة، وهو يرتدي سترة ناسفة وهمية أثناء انعقاد مؤتمر لإعادة تأهيل المدانين السابقين.

وقالت الشرطة إن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة في الهجوم.

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