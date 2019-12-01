هل يمكن أن يقلل السيلينيوم من خطر هشاشة العظام؟ دراسة توضح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام وضعفها، مشكلة تواجه كبارالسن ، وخصوصا النساء بعد سن الخمسين ، تعاني امرأة واحدة من كل ثلاث نساء من هذه المشكلة .
تشيرالإحصاءات إلى أن واحدة من كل 3 نساء وواحد من كل 5 رجال في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر الكسور بسبب هشاشة العظام.
وهشاشة العظام وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" يعني أن العظام يسهل اختراقها بسبب انخفاض جودة وكثافة العظام، وتتكون العظام من أنواع كثيرة من المعادن إلى جانب الكالسيوم والفوسفور والبروتين، ولكن مع تغيير نمط الحياة وزيادة العمر، تبدأ هذه المعادن في الانخفاض، ويعود ذلك إلى إعاقة كثافة العظام، وفي دراسة حديثة أجريت في الصين ، تم دراسة العلاقة بين معدن السلينيوم وهشاشة العظام.
دراسة على السلينيوم وهشاشة العظام
مع التقدم فى العمر تصبح العظام أضعف، ولتكملة العناصراللازمة للعظام ، من الضروري تكملة الجسم بالعناصر الغذائية والمعادن المطلوبة، أحد هذه المعادن هوالسيلينيوم.
هذا المعدن موجود في مختلف المواد الغذائية، بما في ذلك الثوم والدجاج والحبوب واللحوم الحمراء، خلال الدراسة أوضحت كيف يمكن لهذا المعدن إن يسيطر على هشاشة العظام، وناقشت ورقة الدراسة تأثير السيلينيوم على خطر هشاشة العظام، ولكن الدراسة لا تزال في مرحلة الاختبار.
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