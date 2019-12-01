شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن مرض الشريان التاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بأمراض القلب المختلفة، ومنها انسداد الشريان التاجي، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو انسداد الشريان التاجي؟

انسداد الشريان التاجي في القلب من الأمراض التي تشكل خطرا كبير في حالة إهمالها، وهذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلي الوفاة، ويصاب الشخص به نتيجة لتراكم الكولسترول في الشرايين ويتسبب في تضيقها وبالتالي يتسبب هذا الأمر في قلة تدفق الدم إلي القلب، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطة أو الذبحة.

ما هي أسباب الإصابة بانسداد الشريان التاجي؟

يصاب الشخص بالإصابة بانسداد الشريان التاجي نتيجة للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهذا الأمر يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل علي الصحة العامة وأبرزها مشاكل القلب وهذا يعد السبب الرئيسي في الإصابة.

ما هي أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي؟

هناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بانسداد في الشريان التاجي، ومنها:

-ألم شديد في الصدر يصاحبه حرقة شديدة ويتوغل في الجسم حتي يصل إلي الرقبة والظهر والأكتاف.

-عسر في الهضم.

- حرقان شديد في الصدر.

- الضعف الشديد وعدم القدرة علي الحركة.

-زيادة نسبة التعرق.

-ضيق شديد في التنفس.

-الرغبة في الغثيان.

-السعال الشديد يعد من الأعراض.

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-الدوخة.

-تغير لون الوجه.

ما هي الاختبارات التي يجب علي المريض القيام بها؟

هناك العديد من الفحوصات التي تساعد في الكشف عن انسداد الشريان التاجي، ومنها:

-رسم القلب.

-اكو علي القلب أو تخطيط القلب.

-رسم قلب بالمجهود.

-وفي بعض الأحيان يجب القيام بقسطرة الشريان التاجي.

-تحليل نسبة الكولسترول وصورة دم كاملة .

علاج انسداد الشريان التاجي؟

في بداية الأمر ينقسم العلاج لثلاث أنواع وهما النظام الحياتي والدوائي والعمليات الجراحية.

-تغيرعادات اليومية عن طريق تناول الأطعمة الصحية قليلة الدهون، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة يوميا.

-تناول الأدوية التي تعمل علي الحفاظ علي صحة الشريان التاجي، كالأسبيرين وأدوية لتنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وأدوية لتنظيم نسبة الضغط في الدم .-في بعض الأحيان يجب إجراء قسطر لفتح الشرايين المسدودة، أو تركيم دعامات أو استبدالها بعملية القلب المفتوح.