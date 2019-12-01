دراسة:أمراض القلب تظهر عند الأطفال البدناء في عمر 8 سنوات

الأحد 1 ديسمبر 2019

بينت دراسة حديثة عرضت نتائجها خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لأطباء القلب في مدينة اورلاندو بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، أن الأطفال البدناء قد يظهرون علامات إصابة بأمراض القلب منذ سن 8 سنوات.



واستخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس مستوى عضلة القلب لدى 20 طفلا ومراهقا من أصحاب الأوزان الطبيعية ولـ20 آخرين يعانون البدانة.

ولاحظ العلماء أن البدانة تزيد بنسبة 27 % خطر زيادة حجم كتلة العضل للبطين الأيسر في القلب، وبـ12% خطر تضخم عضلة القلب، وهي من أعراض الأمراض القلبية.

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وفي المجموع، اعتبر معدو هذه الدراسة أن 40% من الأطفال والمراهقين البدناء في الولايات المتحدة يواجهون خطرا "مرتفعا" للإصابة بأمراض القلب بسبب تضخم عضلة القلب، ما يؤثر على قدرته على ضخ الدم.

مع ذلك فإن أيا من الأطفال الذين شملتهم الدراسة لم يكن يظهر في هذه المرحلة هذا النوع من الاعراض، إلا أن أطباء القلب يعتبرون أن مشاكل القلب خلال الطفولة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية في مراحل لاحقة خلال فترة البلوغ. كما تزيد خطر الوفاة المبكرة جراء الأمراض القلبية الوعائية.

ويعزو كثيرون سبب هذه المعدلات الكبيرة لبدانة الأطفال في الولايات المتحدة إلى النظام الغذائي المعتمد لدى كثير من العائلات الأميركية، إذ تشكل البطاطا المقلية ما نسبته 25% من الخضار المستهلكة في هذا النظام، كما أن 40 % من "الفاكهة" التي يتناولها هؤلاء الأطفال مصدرها عصير الفواكه، وهي مشروبات غنية غالبا بالسكر وتضم مستويات منخفضة من الألياف.

وبالإضافة إلى مشكلات التغذية، يمثل ضعف الحركة الجسدية وقضاء وقت طويل أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر من العوامل المؤثرة في هذا المجال.