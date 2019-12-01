طرق ذكية لالتقاط الزجاج المكسور بآمان

الأحد 1 ديسمبر 2019

لاشك تواجه ربات البيوت أزمة عند كسر زجاج في المنزل، حيث تحرص على إزالته بعناية حتى لا يؤذى أفراد أسرتها، وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلى، اليوم 4 طرق لتنظيف الزجاج المكسور:



1- الصلصال: استخدمي الصلصال في جمع شظايا الزجاج المكسور من على الأرض عن طريق مسح الأرضيات بقطعة من الصلصال الطري، وبذلك ستعلق قطع الزجاج الصغيرة بالصلصال.

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2- القطن: يمكن استخدام القطن لجمع شظايا الزجاج المكسور من على الأرض عن طريق بل قطعة من القطن بالقليل من المياه ثم قومي بمسح الأرضية بالقطن المبلول ليتجمع الزجاج المكسور.

3- الصابون: استخدام الصابون في جمع شظايا الزجاج المكسور من على الأرض من الأمور السهلة والآمنة، ويمكن استخدام الصابون عن طريق بل الصابون بالمياه ثم مسح الأرضية بالصابون وستلتقط الصابونة قطع الزجاج الصغير، لكن عليك الحذر من إعادة استخدام هذه الصابونة مرة أخرى في غسل الأيدي.

4- الجرائد القديمة: استخدام الجرائد القديمة في جمع شظايا وقطع الزجاج المكسور على الأرض من الحيل الآمنة التي يمكن استخدامها بسهولة، وذلك عن طريق بل مجموعة من أوراق الجرائد بالمياه ثم مسح الأرضيات بها لتعلق قطع الزجاج بالجرائد المبلولة .