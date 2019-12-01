وصفة تساعد في حدوث الحمل.. تعرف عليها

الأحد 1 ديسمبر 2019

الأطفال هم نعمه كبيره جداً فى حياة كل انسان هم الاضافة الجميلة التى رزقنا الله اياها لتعطى للحياة شكلا ومساراً اخر بحركاتهم وافعالهم البريئه التى تنبع من داخلهم دون اي تفكير كلهم براءه صافية لا يشوبها اي صفات كريهة كالحقد والمكر ابداً .



ولكن هناك من هم محرومين من تلك النعمة الكبيرة وتكون حياتهم بائسة وكئيبه لا يدخل فيها المرح والضحك ابداً لا يوج بها الا الملل والاشتياق لطفل يملأ الحياة لعباً ومرح ويذهبون الى مراكز الانجاب والاطباء المتخصصون لاجراء الكثير من العمليات واخذ الكثير من الادوية التى تأخذ الكثير من الوقت .

الوصفة على لسان الكثير من الاخوات التى ذكروها ليفيدوا اخواتهم الاخريات بها ويأكدون تمام التأكيد انهم بعد تجربتها ومن اول تجربه حدث الحمل باذن الله.

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المكونات:

ملعقة صغيره من كل الانواع التاليه (كمون مطحون – قرفة مطحونه -حلبه – حبة البركه)

احضرى كوب ماء مغلى واضيفى المكونات له وغطيه حتى الصباح وتناوليه لمدة خمس ايام الدورة الشهريه فى الصباح يكون بارد طبعا لانه بات طوال الليل لا تسخنيه