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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث عند مزج الحليب مع الكوكاكولا والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
الكوكا كولا درجة الحموضة الحمضية لديها بين 2.5 و 4.5، والأهم من ذلك انه يمكن استخدام الكوكا كولا لإزالة وتنظيف الشوائب والصدء من النقود وغيرها من الأشياء المعدنية، وبعض الناس تستخدمها لتنظيف محركات السيارات من الشحوم العالقة بها. ولكن ماذا يحدث عندما نمزج الكوكاكولا مع سائل أخر و يكون هيدروجيني طبيعي مثل الحليب؟
ما يحدث في الأساس عند خلط الكوكا مع الحليب هو رد فعل طبيعي من حمض الفوسفوريك أحد مكونات الكوكا، حيث تعلق جزيئات حمض الفوسفوريك مع الحليب ما يمنحها كثافة أكثر ويفصلها من حالة السكون ويجلعها تهبط إلى الاسفل، بعد ذلك يطفو خليط الكوكا والحليب الذي أصبح أقل كثافة إلى الأعلى.
طريقة إجراء التجربة فى المنزل فى عدد من الخطوات.
نحضر زجاجة بها كمية من الكوكا كولا.
كمية من الحليب
يتم إضافة كمية الحليب الى زجاجة الكوكاكولا ويتم غلق الزجاجة جيدا.
بعد ست ساعات سوف تلاحظ الاتى.
مادة مترسبة فى أسفل الزجاجة على هيئة رمال.
يطفو الى اعلى الزجاجة ما يشبة الشوائب.
ماء معكر.
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