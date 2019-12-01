طرق طبيعية تساعد في نمو شعر الحواجب في أسبوع.. فما هي؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

يعد الحاجبين من أبرز الملامح في الوجه وأكثرها أهميةً لجمال نظرة العيون، ولذلك لابد أن تحرص المرأة على جمال واكتمال الحاجبين و على أن يكون مظهرهما مرتب دائماً. خاصةً أنهما مركزاً هاماً لإبراز جمال العيون.



ومن أكثر عيوب الحاجبين شيوعاً هي قلة كثافة الشعر بهما والتي تشكو منها معظم النساء وتسعين لإيجاد حلول عديدة للتخلص منها، وهناك طرق كثيرة لحل المشكلة منها رسم الحاجبين بالتاتو والذي يعطي نتائج دائمة، ولكن هناك كثيرات لا زلن يفضلن المظهر الطبيعي للحاجبين، فإليك هذه الطرق التي من شأنها أن تنبت وتكثف شعر الحاجبين من جديد خلال أسبوع:

- زيت الزيتون: يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت تأثيراً على نمو وكثافة الشعر، ويمكنك استغلال هذه الخاصية التي تميزه لإنبات شعر الحاجبين، كل ما عليك فعله هو غمس قطنة نظيفة بالقليل من زيت الزيتون ودلكي الحاجبين بها مرتين يومياً وستحصلين بكل تأكيد على نتائج رائعة بعد الانتظام بتطبيق هذه الوصفة لمدة أسبوعين.

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- زيت الجرجير: من المعروف عن الجرجير فوائده العظيمة للشعر، ولابد أن زيت الجرجير أيضاً يمتلك نفس خصائصه الرائعة لتقوية الشعر، استخدميه على الحاجبين مرة واحدة في الأسبوع، مع التدليك بحركة دائرية وستلمسين نتائجه الرائعة خلال مدة قصيرة.

- التمر وزيت الخروع: خذي أربع أو خمس ثمرات من التمر واحرقيهم على النار حتى يصبح لونهم أسود تماماً، قومي بعد ذلك بطحن حبات التمر المتفحمة وخلطها مع القليل من زيت الخروع، احتفظي بالمزيج في زجاجة محكمة الإغلاق، وقومي باستخدام هذه المزيج يومياً بوضعه على الحاجبين.

كما يمكنك أيضاً حرق نواة التمر حتى تتفحم ثم طحنها وخلطها مع القليل من ماء الورد واستخدامها يومياً.

- الثوم: خذي فص واحد من الثوم وقومي بهرسه جيداً وخلطه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم استخدمي هذا المزيج على الحواجب مرتين في الأسبوع وستحصلين أيضاً على نتائج مبهرة.