هل لكل مرض عصير يعالجه؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

عصائر الفاكهة والخضار الطازجة ليست إضافةً لذيذةً ومميّزة على النظام الغذائي اليومي، بل هي أكثر من ذلك، نظراً إلى ما تحتويه من فيتامينات ومغذيات وألوان طبيعية وعناصر كيمائية نباتية تجعلها في مصافي العلاجات الموصوفة للتخلّص من مجموعة واسعة من الأمراض النفسية والبدنية، وفيما يلي أبرز أنواع هذه العصائر والأمراض التي تقوى عليها:



- عصير الجزر لعلاج الكوليسترول: يُسهم البوتاسيوم والماغنيسيوم الموجودين في عصير الجزر في التخفيف من معدلات الكوليسترول في الدم، كما يلعبان دوراً في إعادة التوازن إلى معدلي السكر والضغط، لذا عليك باستهلاك عصير الجزر بشكلٍ منتظم.

- عصير البنجر لعلاج التهاب المفاصل: إخلط البنجر مع الجزر والخيار للحصول على عصير قوي وفعّال على التهابات المفاصل التي تنتج عن ارتفاع حمض اليوريك أو الحامض البولي في الدم، وتتسبّب بالألم والاحمرار والحكاك.

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- عصير السبانخ والخيار والكرنب لمحاربة البدانة: إخلط 10 غ من الكرنب مع 5 غ من السبانخ، و5 غ من الخيار، و5 غ من الخس، أضف القليل من الماء إلى الخليط لتخفيفه قبل استهلاكه صباح كل يوم، وبعد مرور شهر، ستلاحظ ذوبان الدهون بشكلٍ واضح عند مستوى الخصر والفخذين.

- عصير الخس والخيار لمحاربة القلق: ثق بقدرتك على محاربة التوتر والقلق بمجرّد استهلاكك عصير الخس والخيار مع القليل من مكعبات الثلج، المعروف بفعاليته على تهدئة الأعصاب.

- عصير الكرنب والعنب الأخضر لتقوية العظام: يحتوي هذا العصير على نسبة عالية جداً من الحديد والفيتامين K، وهذا ما يجعله أفضل وسيلة طبيعية لتقوية العظام وتحفيز الدورة الدموية.

- عصير الملفوف والفلفل الأحمر لمحاربة الشيخوخة: يُمكن لهذا العصير المعدّ من 5 غ من الملفوف، و4 غ من الجزر، و3 غ من الفلفل الأحمر أن يؤخّر ظهور التجاعيد والبقع السوداء والبلادة التي تعتبر أولى علامات التقدّم في السن، ولنتيجة إيجابية ومضمونة، إشربه يومياً لثلاثة أسابيع متتالية.