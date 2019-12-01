تعرف على طرق وقاية الأطفال من أمراض فصل الشتاء أهمهم التوعية

مع بدء فصل الشتاء تزيد مخاوف الأهل من إصابة أطفالهم بالأمراض التنفسية وغيرها في وقت يؤكد فيه الأطباء أن الأمر غالباً لا يدعو للقلق ويحتاج في حال العدوى إلى راحة وبعض المسكنات والإكثار من السوائل.مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي أوضحت أن الأمراض التي تزيد هذه الفترة من السنة هي الانتانات الفيروسية وخاصة التنفسية ما يتطلب توعية الأطفال بقواعد النظافة الشخصية كونها تخفف انتشار هذه الأمراض فغسل اليدين وحده يمنع 70 بالمئة من الحالات إضافة لاستخدام المناديل للعطاس أو السعال وعدم تبادل الأدوات الشخصية كأكواب المياه.

وتفضل الطواشي في حال إصابة الطفل تغييبه عن المدرسة كي لا ينقل العدوى لزملائه مشيرة إلى أن معالجة الانتانات التنفسية الفيروسية تحتاج إلى المسكنات وخوافض الحرارة فقط مع الإكثار من السوائل الدافئة وعدم الانتقال من جو دافئ إلى بارد فجأة وبالعكس.وبينت مديرة الصحة المدرسية أن متلازمة الفم واليد والقدم من الأمراض التي تصيب أطفال المدارس أيضاً خلال فصل الشتاء ويسببها فيروس أعراضه مشابهة لأعراض الانفلونزا “الكريب” حيث يعاني الطفل من حرارة عالية وانتشار حبوب صغيرة على كامل أجزاء جسمه وهو معد وينتشر بسرعة بين طلاب المدارس.وتنصح الطواشي الأهل في مثل هذه الحالات بتغييب الطفل أيضاً حتى يتماثل للشفاء والإكثار من تناول السوائل الفاترة وخوافض الحرارة والمسكنات.

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