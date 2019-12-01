شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر طريقة النوم علي صحة عظامك؟ لو مش مرتاح أو تعبان غير وضعية نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نسبة كبيرة من الأشخاص لديهم طبيعة معينة في طريقة النوم، نجد أن البعض يفضل النوم علي البطن أوالظهرأوعلي أحد الجوانب، ولكل طريقة للنوم فوائد وأضرارعلي صحة العظام، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed".

الأشخاص الذين يفضلون النوم على البطن، هم أكثرعرضة للإصابة بألم في أسفل الظهروالرقبة، ولذا عليك اختيار الوسائد الطبية لتجنب التعرض للألم، أما الأشخاص الذين يفضلون النوم على الظهر فهم يشعرون بألم شديد في أسفل الظهرعند الاستيقاظ من النوم، وأيضا هذه الوضعية تجعلهم يعانون من الشخيرأثناء النوم، لأن هذه الوضعية تزيد من فرص تعرضهم لتوقف التنفس خلال النوم، والحل هو تغييروضعية النوم.

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أما الأشخاص الذين يفضلون النوم على جانب واحد فهم يعانون من ألم شديد في الأرداف وتنميل، فورالاستيقاظ نتيجة للضغط علي الأوردة المتواجدة في الأرداف، وأيضا عدم وصول الدم بشكل طبيعي، الحل هو وضع وسادة بين الأرداف لرفعهم وهذا يزيد من تدفق الدم.

كما نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون النوم على الذراع وهذه الوضعية تزيد من فرص الإصابة بألم شديد في الكتف بسبب ضغط الأعصاب علي الذارع، وعند الاستيقاظ يعاني الشخص من ألم يتسبب في عدم قدرته علي الحركة بشكل طبيعي وعدم تحريك الذراع.