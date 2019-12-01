شكرا لقرائتكم خبر عن الأرق وقلة النوم يسببان مضاعفات صحية أبرزها ضعف جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم القدرة علي أخذ القسط الكافي من النوم، من الأمورالتي تزيد من فرص إصابة الشخص بالعديد من الأمراض، وهذا الأمر يتسبب في تعرضك علي المدي البعيد لبعض الأعراض التي تشكل خطرا كبيرا علي صحتك.

عن المضاعفات الصحية التي تتعرض لها بسبب الأرق وقلة ساعات النوم سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " webmed"، والذي أكد خطورة عدم أخذ القسط الكافي من النوم يوميا.

فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الاستيقاظ لفترات زمنية طويلة فأنت عرضة لإفراز المخ بعض المواد ومنها مادة الادينوسين التي تزيد من فرص إصابتك بعدم القدرة علي التركيز والانتباه، وذلك عليك النوم في مواعيد معينة وأخذ القدرالكافي لك في النوم لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية.

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من أكثر الأشياء المضرة في صحتك هي عدم أخذ القسط الكافي من النوم لأنها تزيد من فرص إصابتك بضعف في الجهاز المناعي، وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من النوم لحماية جسمك ولحماية مناعتك من الأمراض.

كما أن من أشهر المضاعفات الصحية التي تزيد من فرص الإصابة ببعض المضاعفات الصحية هي إصابة البشرة بالعديد من المضاعفات وظهورعلامات التقدم في العمروالتجاعيد نتيجة لنقص إفراز هرمون الكولاجين، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بأخذ القسط الكافي من النوم يوميا.

قلة النوم من الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة باضطرابات نفسية وهرمونية، فتصبح أكثرعرضة للإصابة بالقلق والتوتر والعصبية، وتصاب بعدم القدرة علي اتخاذ القرارت، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا.