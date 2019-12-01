شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الحلق لفترة طويلة قد يشير لمرض خطير باللوزتين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان اللوزتين هو نوع من سرطان الفم والبلعوم، التى تؤثرعلى الفم والحلق، ويبدوأن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري تزيد من خطرالإصابة بسرطان اللوزتين وتؤثرعليها، فى هذا التقريرنتعرف على سرطان اللوزتين أعراضه وأسبابه، وفقاً لموقع "Medical news today".

اللوزتين هي جزء من الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد في الدفاع عن مصدر موثوق للجسم ضد البكتيريا والفيروسات التي تدخل في الفم والحلق.

مثل غيرها من أنواع السرطانات، من المرجح أن يستجيب سرطان اللوزتين للعلاج الذي يبدأ مبكرا، كما أن الحصول على التشخيص في مرحلة مبكرة يزيد من فرصة نجاح العلاج والشفاء.

ما هو سرطان اللوزتين؟

يبدأ سرطان اللوزتين عندما تتطورالخلايا السرطانية في اللوزتين، يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية إزالة اللوزتين، حيث أن بعض أنسجة اللوزتين تبقى غالبًا بعد الجراحة.

شرب الكحول، والتدخين، فيروس الورم الحليمي البشري تزيد خطر الإصابة بسرطان اللوزتين.

وتوجد اللوزتين في اتجاه الجزء الخلفي من الحلق، واحدة على جانبيها،وهي تتكون من الأنسجة اللمفاوية، التي تحتوي على الخلايا اللمفاوية، وهي الخلايا التي تكافح الأمراض.

تلتقط اللوزتين البكتيريا والفيروسات وتدمرها، يمكن أن يتغير حجمها وغالبًا ما تنتفخ بالدم كما يحدث عندما يصاب الشخص بنزلة برد.

أعراض سرطان اللوزتين

بعض الناس لا يلاحظون أي أعراض حتى يبدأ سرطان اللوزتين في الانتشار.

عندما تحدث الأعراض، فإنها يمكن أن تشبه أعراض الأمراض الأخرى، مثل التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين.

فيما يلي بعض الأعراض التي قد تشير إلى سرطان اللوزتين:

-التهاب الحلق الذي يستمر لفترة طويلة.

-صعوبة المضغ أو البلع.

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-رقعة بيضاء أو حمراء على اللوزتين.

-التهاب في الجزء الخلفي من الحلق.

-ألم الأذن المستمر.

-صعوبة في تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال.

- ورم في الرقبة أو الحلق.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- دم في اللعاب.

-راجع الطبيب إذا استمر أي من هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين.

اسباب وعوامل الخطر سرطان اللوزتين

هناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان اللوزتين، وفقًا لجمعية الرأس والعنق الأمريكية ، تشمل عوامل الخطر ما يلي:

-العوامل البيئية: تشمل استخدام منتجات التبغ وتناول كميات كبيرة من الكحول.

-الفيروسات: الأشخاص الذين يعانون من فيروس الورم الحليمي البشري أو فيروس نقص المناعة البشرية قد يكون لديهم خطرأكبرمن سرطان اللوزتين.

-العمروالجنس: في الماضي، كان الأشخاص الذين تلقوا تشخيص سرطان اللوزتين يميلون إلى أن يكونوا من الذكور وأكثر من 50 عامًا، ومع ذلك، يمكن أن تختلف العلاقة بين العمروسرطان اللوزتين، بناءً على حالة فيروس الورم الحليمي البشري، تميل السرطانات الإيجابية لفيروس الورم الحليمي البشري إلى الظهور لدى الأشخاص المصابين بالعدوى والذين لا يدخنون.