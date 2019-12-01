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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بتسمم الحمل..أهمها تورم الوجه واليدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تسمم الحمل من المشاكل الصحية التى تتعرض لها النساء خلال فترة الحمل مما يؤثرعلى صحتها وصحة الجنين وقد تسبب الوفاة فى بعض الأحيان.
ووفقا لما ذكره موقع webmd فلا يوجد سبب محدد لإصابة السيدات بتسمم الحمل ولكن قد يكون ذلك نتيجة المشيمة التى لا تعمل بشكل صحيح أو قد يكون نتيجة سوء التغذية أو ارتفاع نسبة الدهون فى الجسم والاصابة بمرض السكر والكلى وزيادة نسبة البروتين فى البول .
وهناك بعض العلامات التى تظهر على المرأة الحامل وتدل على إصابتها بتسمم الحمل وهى:أعراض تسمم الحمل:
1:يسبب تسمم الحمل ارتفاع شديد فى ضغط الدم عند المرأة الحامل.
2:تورم شديد فى الوجه واليدين نتيجة.
3:تتعرض المرأة الحامل للصداع الشديدة وعدم القدرة على التركيز.
4:تعانى المرأة الحامل لزيادة شديدة فى الوزن.
5:الغثيان والقئ المستمر، مع ألم شديد فى البطن.
6: ضبابية شديدة فى الرؤية.
7:تعانى المرأة الحامل من صعوبة شديدة فى التبول نتيجة تسمم الحمل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.