شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب خلال هذه الفترة .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها هذه الفترة واختلاف طبيعة الطقس في اليوم الواحد، تزداد خلال هذه الفترة الحرجة الإصابة بـ نزلات البرد الشديدة، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للإصابة بالاتهاب الرئوي، وخلال الأسطرالقادمة سنتعرف علي أفضل النصائح الطبية التي تحمي الشخص من التعرض للمضاعفات المصاحبة للتغيرات في الطقس، وذلك وفقا لموقع "healthline و Parents ".

من أهم النصائح لحماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد هي ارتداء الملابس المناسبة للطقس التي تقلل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية وتحمي الجسم، وأيضا الإكثارمن تناول المشروبات الدافئة التي تساهم في تقوية الجهازالمناعي وإمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، تعد من أبرزالأمورالتي تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد، وأيضا تنشط الدورة الدموية.

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من أهم النصائح التي يجب عليك الاهتمام بها خلال فصل الشتاء هي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، حيث تحتوي على قيمة غذائية عالية تساهم بشكل كبيرفي تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتحمي من التقلبات التي تحدث في الطقس.

وفي حالة التعرض إلي روائح محملة بالأتربة في فصل الشتاء، أو سقوط أمطار، عليك التزام المنزل، لأن هذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالأمراض المناعية المختلفة، وتجنب هطول الأمطار على جسمك .

من أهم الحيل التي ترفع مناعتك هي تناول كميات كبيرة من الماء، فهذا الأمر يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.