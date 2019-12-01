8 نجمات يتّبعنَ حميات صحية.. اكتشفي أسرار رشاقتهنّ وحيويتهنّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم تسبُّب بعض المشاهير في انتشار كثير من الصيحات الخطرة أو غير التقليدية، لكنّ هناك عددًا من نجوم هوليوود لا يزالون يلتزمون ببعض العادات الصحية في حياتهم.

وتتنوّع الطرق والأساليب الصحية التي تتّبعها بعض النجمات، فمنهنّ من يداوم على ممارسات التأمل التخصصية ومنهن من يقمنَ بتمارين اللياقة في الصباح الباكر، وهو نفس الشيء حين يتعلّق الأمر بالأكل الصحي.

ونقدّم لك فيما يلي بعض عادات تناول الطعام الصحية، التي يجدر بك اتباعها للاستفادة منها على أفضل نحو ممكن:

الممثلة والعارضة الأمريكية، غابرييلي يونيون، تهتم لدرجة الجنون بشرب الماء، وتؤكد أن مداومتها على شرب الماء هو السر وراء توهج بشرتها وحيويتها. وتقول يونيون، التي تشرب غالون مياه يوميًا، إنه يؤثر تأثيرًا كبيرًا على شعرها، أظافرها وبشرتها، وأنها تواظب على تلك العادة منذ الثلاثينات من عمرها.

الممثلة الأمريكية، غولدي هاون، التي تتناول وجبات الطعام بعناية وانتباه، وهو ربما السر الذي يقف وراء مظهرها القوي الرائع وهي في السبعين من عمرها، حيث تداوم على بعض العادات الصحية، أهمها تناول الطعام بقدر كبير من التركيز والانتباه.

المؤلفة والمغنية والممثلة الأمريكية، كيري أندروود، التي تحرص على وضع يوميات للطعام الذي تتناوله، وذلك لتتبع كل ما تأكله على مدار اليوم وتتابع من خلاله وزنها بشكل سليم ودقيق. وتقول أندروود إن حرصها على تدوين كل الوجبات التي تتناولها باتت طريقة فعّالة بالنسبة لها لضبط وزنها ومراقبته بشكل صحيح.

الممثلة، جينفر آنيستون، التي لا تحرم نفسها من تناول الأطعمة التي تبعث على الرفاهية وتمنحها شعورًا دائمًا بالاستمتاع والمزاجية، والتي تأتي في مقدمتها المعكرونة.

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لاعبة الجمباز والبطلة الأولمبية الأمريكية، آلي ريزمان، التي تحرص على تناول الكربوهيدرات المعقدة في وقت مبكر من اليوم، وتميل مثلاً لتناول الزبادي مع الجرانولا أو توست من القمح الخالص مع أصبع موز، حيث تمنحها تلك الوجبات الشعور بالشبع وتُغذّيها لساعات طويلة، وهو ما يعود عليها بالنفع في نهاية المطاف.

الممثلة الأمريكية، بوسي فيليبس، التي تحرص على تناول نوع قهوة سوبر يساعد على تعزيز مستوى تفكيرها وانتباهها، وتبدأ يومها بتناول قهوة طازجة، معلقتين كبيرتين من زبدة أو سمن الأبقار المتغذية على العشب، ملعقة كبيرة من زيت أوكتان برين ومجروفين من مسحوق بروتين الكولاجين، وتؤكد فيليبس أن هذا المشروب يقف وراء تعزيز قدرتها على التمثيل الغذائي واستمرار نعومة بشرتها.

الممثلة، جيسيكا ألبا، التي تحرص على إضافة العديد من العناصر المغذية في كل وجبة تتناولها، حيث تحرص على الاستعانة بالبروتينات، الألياف، الدهون والخضروات.

المغنية، سيلينا غوميز، التي تحرص على الابتعاد عن هوس الميزان والرغبة الدائمة في وزن نفسها، موضحةً أنها تفضل بدلاً من ذلك الاستعانة باختبار السروال الجينز، الذي يكشف لها عند ارتدائها ما إن كان وزنها قد زاد أم لا، وحال لاحظت أي زيادة، فإنها سرعان ما تبادر إلى تكثيف تمارينها الرياضية والحد من الملح.