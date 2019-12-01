شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء هامة عن سلس البول عند النساء وعلاجه.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلس البول أو تسرب المثانة من أكثر الأمراض الشائعة التى تصيب النساء بشكل كبير، فى هذا التقريرنقدم معلومات هامة يجب أن تعرفها النساء عن سلس البول، وفقا لموقع " ميتشجان ميديسين".

تقول الدكتورة باميلا فيرتشايلد، المتخصصة فى أمراض المسالك البولية بمستشفى فون فويجلاندر للمرأة في ميشيجان للطب ، فإن العيش مع درجة ما من سلس البول، الذي يُعرف بأنه تسرب غيرمراقب للبول، أمر شائع بالفعل خاصة بين النساء.

وأضافت إن ما يقرب من نصف النساء فوق سن 30 عاما يعانون من درجة ما من السلس البولي، هذا يعني أن سلس البول ليس مجرد مشكلة تؤثرعلى النساء المسنات أو بعد الولادة ، رغم أن الشيخوخة والولادة من عوامل الخطر.

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وإليكم ٣حقائق حول سلس البول يجب على النساء معرفتها.

１- هناك أنواع مختلفة من سلس البولإذا كنت تعاني من سلس البول عند العطس أو السعال أو التمرين ، فأنت تعاني من سلس البول، وهو تسرب من الضغط الإضافي على البطن الذي يدفع البول وراء مجرى البول.

إذا وقفت ولم تستطع امساك المثانة قبل الوصول إلى الحمام فقد تكونى مصابة بالمثانة مفرطة النشاط.

العديد من النساء لديهن مزيج من سلس البول الإجهادى وسلس البول الناتج عن نشاط المثانة وهذا يسمى النوع المختلط.

لكن سلس البول يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود حالة صحية أكثر خطورة ، وفقًا لاستطلاع وطني أجري عام 2018 حول الشيخوخة الصحية. "على سبيل المثال، قد تكون ضعف وظائف القلب السبب وراء التبول المتكرر أثناء النوم. ３- خيارات العلاج موجودة

２- سلس البول قد يكون علامة على مرضبطبيعة الحال، في وقت لاحق من الحياة ، يمكن للناس تجربة سلس البول بسبب زيادة إنتاج البول المتعلقة بالشيخوخة، إن وظيفة المثانة تتأثر بشدة بتغيير سعة المثانة والحالات الطبية المزمنة مثل السكري، كما أن الإجهاد المزمن والسعال و / أو الإمساك يمكن أن يضغط على المثانة.

التغييرات السلوكية الصغيرة، مثل تدريب المثانة، وتناول المزيد من الألياف أو تقليل كمية السوائل التي تشربها، أو التخلص من مهيجات المثانة مثل المحليات الصناعية والكافيين ، يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض.

إذا كان تسرب المثانة يسبب عدم الراحة أو الضيق، فإن بعض التمارين مثل "كيجل" يمكن أن تساعد في عزل عضلات قاع الحوض وجعلها أقوى، وتساعد في التحكم في تدفق البول.