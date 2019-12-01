شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما مفيدة.. 5 علامات تشير إلى شرب الماء أكثر من اللازم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الناس على تلقى النصائح بزيادة شرب الماء من أجل ترطيب بشرتهم وتعويض المياه التى يفقدها الجسم خاصة فى فصل الصيف بسبب الحرارة الشديدة التى تسود طقس كثير من البلدان، لكن على عكس ما يعتقد الكثيرين بأن الإكثار من تناول الماء أمر مفيد للصحة، حذر علماء من خطورة الإفراط فى شرب الماء على صحة الإنسان.

حذر المختص فى الصحة والسلامة، مورجان سات، من أن شرب أكثر من ثلاثة ونصف إلى أربعة أكواب من الماء فى الساعة، يمكن أن يتسبب فى انخفاض الصوديوم فى الدم إلى مستوى خطير، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى إصابة لاشخث بمتلازمة نقص صوديوم الدم، التى تتمثل أعراضها فى التعب والتقيؤ والصداع أو حتى الموت - وذلك وفقًا لما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" - وفيما يلى 5 علامات تشير إلى أن الشخص يشرب الماء أكثر مما يحتاج، هى كالتالى:



أضرار الإفراط فى شرب الماء

1- التقيد باللترات التى يحتاجها الجسم يوميًا

يقول التقرير "هل تعلم أن الطعام يحتوى أيضًا على ماء؟.. وبالتالى لا تحتاج إلى تناول ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميًا.. وعندما تشرب هذا القدر من الماء، فأنت تتناول أكثر مما يحتاجه جسمك، مما قد يؤدى إلى الجفاف الزائد".

2- الإكثار من التبول

كما هو معروف فإن التبول يطرد السموم من الجسم، ولكن القيام بذلك بشكل متكرر أمر غير مريح ومحرج.. وينصح اختصاصيو التغذية بتقليل استهلاك الماء إذا احتجت الذهاب إلى الحمام أكثر من 7 مرات يوميًا.

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3- لون البول

على عكس ما هو شائع، فإن علامة الجسم السليم هى البول الأصفر الفاتح، وليس اللون الشفاف الذى يأتى نتيجة للإفراط فى شرب الماء. كما يجب ملاحظة أن البول الأصفر الغامق يعد أيضًا علامة غير صحية، ويجب حينها استهلاك كميات كبيرة من الماء.

4- الشعور بالتعب

عندما تعمل الكليتين باستمرار على إخراج المياه الزائدة من جسمك، فإن ذلك يضع ضغطًا على جسمك، وهذا بدوره يؤدى إلى شعورك بالتعب والإرهاق بسبب كثرة المياه الزائدة التى يتم إخراجها من الجسم.

5- تورم الشفاه

شرب الكثير من الماء قد يؤدى إلى تورم الشفاه واليدين والقدمين، وهذا بسبب عدم عمل الكليتين بشكل صحيح، مما يتسبب فى احتفاظ جسمك بالمياه الزائدة. بالإضافة إلى ذلك قد يزداد وزن الجسم بسبب احتباس الماء فيه.