شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرتبط تلف الأوعية الدموية وأمراض القلب بالضوضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الباحثون من تحديد السبب المحتمل لحدوث تلف الأوعية الدموية وأمراض القلب المرتبط بالضوضاء.

تم ربط التعرض طويل الأجل للضوضاء البيئية، في العديد من الدراسات بالآثار الضارة بالصحة مثل قلة النوم والاضطرابات النفسية وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، فإن الآليات التي تربط الضوضاء بمثل هذه الأمراض لم يتم فهمها جيدًا.

الآن، حدد الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) آلية محتملة من خلالها يؤدي التعرض الطويل الأجل للضوضاء إلى الالتهابات وتلف الأوعية الدموية وأمراض القلب.

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ففي الدراسة التى نشرت في المجلة الأوروبية للقلب " European Heart" ، اتضح أن مستويات الضوضاء العالية تؤدي إلى تنشيط جزء فى الدماغ يسمى "اللوزة"، تلعب دورًا رئيسيًا في معالجة العواطف والاستجابة للتوتر.

أظهر التصوير المقطعي، أن المستويات الأعلى من التعرض للضوضاء ارتبطت بزيادة النشاط في اللوزة وزيادة في التهاب الشرايين، وهو حدث مبكر وحاسم في تطور الأمراض القلبية الوعائية.

وتشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى مساعدة الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لفهم أن التعرض للضوضاء المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.