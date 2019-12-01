شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل SHBG يقيس استخدام الجسم لهرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل SHBG من التحاليل الهامة التى تساعد على قياس استخدام الجسم للجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية، وفقا لموقع medline plus..

والجلوبيولين هو بروتين يصنعه الكبد ويرتبط بالهرمونات الجنسية الموجودة في كل من الرجال والنساء، وهذه الهرمونات هي:

-هرمون التستوستيرون، هرمون الجنس الرئيسي لدى الرجال.

-ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) ، وهو هرمون آخر عند الرجال.

-استراديول ، وهو نوع من هرمون الاستروجين، وهو هرمون الجنس الرئيسي لدى النساء.

ويتحكم SHBG في كمية هذه الهرمونات التي يتم توصيلها إلى أنسجة الجسم، وعلى الرغم من أن SHBG يرتبط بهذه الهرمونات الثلاثة ، إلا أن اختبار SHBG يستخدم غالبًا للنظر في هرمون التستوستيرون.

ويمكن أن تظهر مستويات SHBG ما إذا كان هناك الكثير أو القليل جدًا من هرمون التستوستيرون الذي يستخدمه الجسم. استخدامات تحليل SHBGغالبًا ما يستخدم اختبار SHBG لمعرفة مقدار ذهاب التستوستيرون إلى أنسجة الجسم. استخدامات تحليل SHBGغالبًا ما يستخدم اختبار SHBG لمعرفة مقدار ذهاب التستوستيرون إلى أنسجة الجسم.

يمكن قياس مستويات التستوستيرون في اختبار منفصل يسمى التستوستيرون الكلي، يوضح هذا الاختبار مقدار هرمون التستوستيرون الموجود في الجسم، ولكن ليس كم يستخدم الجسم.

في بعض الأحيان يكون اختبار التستوستيرون الكلي كافياً لإجراء التشخيص، لكن لدى بعض الأشخاص أعراض انخفاض أو ارتفاع من الهرمون الذي لا يمكن تفسير نتائج اختبار التستوستيرون الكلي. في هذه الحالات ، قد يُطلب اختبار SHBG لتوفير المزيد من المعلومات حول مقدار التستوستيرون المتاح للجسم.



لماذا أحتاج إلى فحص دم SHBG؟ لماذا أحتاج إلى فحص دم SHBG؟ قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كانت لديك أعراض لمستويات هرمون تستوستيرون غير طبيعية، خاصةً إذا كان اختبار التستوستيرون الكلي لا يمكنه تفسير الأعراض. بالنسبة للرجال ، يتم طلبها في الغالب إذا كانت هناك أعراض انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون.

بالنسبة للنساء ، يتم طلبها في الغالب إذا كانت هناك أعراض لمستويات هرمون تستوستيرون عالية.

أعراض انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال ما يلي:

-انخفاض الرغبة الجنسية.

-صعوبة الانتصاب.

-مشاكل الخصوبة.

أعراض ارتفاع مستويات هرمون تستوستيرون لدى النساء ما يلي:

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-الجسم الزائد ونمو شعر الوجه.

- خشونة الصوت.

-اضطرابات الحيض.

-حب الشباب.

-زيادة الوزن.

-مشاكل الخصوبة.



نتائج تحليل SHBG نتائج تحليل SHBG

إذا كانت مستويات SHBG لديك منخفضة جدًا ، فقد تكون علامة على:

-قصور الغدة الدرقية ، وهي حالة لا يصنع فيها جسمك ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية.

-داء السكري من النوع 2.

-الإفراط في استخدام الأدوية الستيرويدية.

'متلازمة كوشينج ، وهي حالة يصنع فيها جسمك الكثير من هرمون يسمى الكورتيزول.

بالنسبة للرجال ، يمكن أن يعني سرطان الخصيتين أو الغدد الكظرية. تقع الغدد الكظرية فوق الكلى وتساعد في السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط الدم وغيرها من وظائف الجسم.

بالنسبة للنساء ، يمكن أن يعني متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، متلازمة تكيس المبايض هو اضطراب هرموني شائع يصيب النساء الحوامل، انها واحدة من الأسباب الرئيسية لعقم النساء.

إذا كانت مستويات SHBG مرتفعة جدًا ، فقد تكون علامة على:

-مرض الكبد.

-فرط نشاط الغدة الدرقية ، وهي حالة يصنع فيها جسمك الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

-اضطرابات الاكل.

بالنسبة للرجال ، يمكن أن يعني مشكلة في الخصيتين أو الغدة النخامية. تقع الغدة النخامية تحت المخ وتتحكم في العديد من وظائف الجسم.

بالنسبة للنساء ، يمكن أن يعني مشكلة في الغدة النخامية ، أو مرض أديسون. مرض أديسون هو اضطراب لا تستطيع فيه الغدد الكظرية إنتاج ما يكفي من بعض الهرمونات.