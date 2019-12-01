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11 وفاة في السودان بحمى الوادي المتصدع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

السبت 2019/11/30 09:29 م بتوقيت أبوظبي

حمى الوادي المتصدع تقتل 11 في السودان- أرشيفية

قال مكتب الأمم المتحدة في السودان، إن وزارة الصحة السودانية أبلغت عن 345 حالة اشتباه بإصابات حمى الوادي المتصدع، بما في ذلك 11 حالة وفاة". 

وذكر مكتب الأمم المتحدة، في تقرير، السبت، أن الفئة العمرية الأكثر تأثرا هي 15 إلى 45 سنة، والتي تمثل 83 في المائة من مجموع الحالات المشتبه فيها، لافتا إلى أن حمى الوادي المتصدع مستوطنة في السودان.

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وحمى الوادي المتصدع مرض فيروسي ينقله البعوض من الحيوانات إلى البشر، وتنتشر معظم الإصابات للبشر من خلال ملامسة الدم أو الأعضاء أو الحليب من الحيوانات المصابة.

وأضاف "يمكن ربط التفشي الحالي بالفيضانات الأخيرة في البلاد، والتي تركت بركا كبيرة من المياه الراكدة، والتي تشكل مواقع لتكاثر أنواع مختلفة من ناقلات الأمراض مثل البعوض".

وأكد التقرير، أنه جرى تنشيط لجان فرق عمل حمى الوادي المتصدع في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وهي أكثر الولايات تأثرا، كما تتواصل أنشطة مكافحة النواقل النشطة مع عمليات التفتيش المنزلية للقضاء على البعوض في المناطق المتأثرة.

وهناك توقعات بخسائر اقتصادية كبيرة بسبب القيود المفروضة على تصدير الماشية وتجارتها، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات والإجهاض بين الحيوانات المصابة بحمى الوادي المتصدع، وهو أمر مقلق بشكل خاص للأسر الفقيرة التي تعتمد على الماشية كمصدر رئيسي للغذاء ووسائل العيش.

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