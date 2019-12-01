شربُ كأس ماء دافئ صباحًا.. سيعودُ عليكِ بهذه الفوائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتاجُ بعض الأشخاص لشرب فنجانٍ من القهوة أو الشاي لإيقاظهم في الصباح، بينما يختار البعض كوبًا من الماء البارد ليبدأوا يومهم بها، إذ اعتادوا على ذلك، ولكن يبدو أنه أصبح من المفيد إعادة النظر في كيفية بدء صباحك لأنَّ الأبحاث تظهر أنَّ شرب الماء الدافئ على معدةٍ فارغة يوفر مزايا صحية عديدة.

وتقول ستيلا ميتسوف، اختصاصية التغذية السريرية وخبيرة الصحة: "يُوصي الأطباء بشرب الماء الدافئ في الصباح، عادةً، مع غمر الليمون، أو مع الشاي الذي يظهر أنه يقلل من النشاط الجذري الحر في الجسم، إذ يزيد شرب الماء الدافئ من تحسين عمل الأمعاء، مما يساعد على الهضم وينظّم حركات المعدة".

وإليكِ 7 أشياء مفيدة ستحدث لجسمك عندما تبدأين في شرب الماء الدافئ في الصباح:

يمنع الشيخوخة المبكرة

إنَّ وجود السموم في الجسم يمكن أن يجعل قدوم الشيخوخة بشكلٍ أسرع حقيقة واقعة، وعندما تتراكم السموم في الجسم، يصبح عرضةً للمرض والشيخوخة، ومن هنا يمكن أن يساعد الماء الدافئ في تطهير الجسم من السموم.

علاوةً على ذلك، يمكن أن يساعد في إصلاح خلايا الجلد التي يمكن أن تؤدي إلى زيادةٍ في مرونة بشرتك.

يُخفّف الألم

العلاج الطبيعي الفعّال لتخفيف الألم من تشنجات الحيض هو الماء الدافئ، إذ ترتاح عضلات المعدة ويساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

علاوةً على ذلك، يُعد الماء الدافئ علاجًا فعالًا لجميع أنواع التشنجات لأنه يُحسّن الدورة الدموية ويساعد على استرخاء العضلات في الجسم.

يُساعد على فقدان الوزن

ربما تحاولين إنقاص وزنك وسمعتِ أن شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح يمكن أن يكون مفيدًا، هذا صحيح، إذ إنَّ الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم، والذي بدوره يزيد من معدل الأيض، مما يمنح الجسم القدرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم.

وفي حال بدأتِ يومك بشرب كوبٍ من الماء الدافئ مع الليمون، فستساعدين جسمك على تحطيم الأنسجة الدهنية، كما يتحكّم الماء الدافئ أيضًا في شغف الطعام لأنَّ الليمون يحتوي على ألياف البكتين.

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يُحسّن الهضم

إذا كنت تشربين كوبًا من الماء الدافئ في الصباح، فستُحفّزين الجهاز الهضمي وتساعدين جسمك على هضم الأطعمة والقضاء عليها بشكل أفضل، فيما يمكن أن يؤدي شرب الماء البارد بعد الوجبات إلى نتائج عكسية، إذْ يعمل الماء البارد على تصلب الزيوت والدهون في الطعام الذي أكلته للتو، مما يخلق رواسب الدهون ويجعل الهضم أكثر صعوبةً.

يُحسّن الدورة الدموية

يتمُّ التخلّص من الرواسب المتراكمة في الجهاز العصبي ورواسب الدهون في الجسم عندما تشرب كوبًا من الماء الدافئ.

هذه العملية تساعد على التخلص من السموم الموجودة في جميع أنحاء الجسم، والذي بدوره ، يساعد الدورة الدموية، كما أن الماء الدافئ يساعد على الاسترخاء، مما يساعد في القضاء على ضعف الدورة الدموية، والمساعدة في تدفق الدم.

يساعد على التخلُّص من الإمساك

يعاني الكثير من آثار الإمساك غير المريحة والمزعجة، وتحدث هذه المشكلة الشائعة في المعدة عندما يكون لدى الشخص حركة بسيطة أو معدومة، والسبب في ذلك هو نقص المياه في الجسم، وفي حال بدأت صباحك بشرب الماء الدافئ جدًا، قبل أن تأكل أي شيء ، فيمكنك تحسين حركات الأمعاء لديك ، وبالتالي تقليل آثار الإمساك.

يحثُّ على النوم

عندما تشربين الماء الدافئ أثناء الوجبات، خاصةً أثناء العشاء وقبل الذهاب إلى السرير، سوف يساعد جسمك على الاسترخاء وتهدئة أعصابك وفي المقابل، يمكن أن يساعد ذلك على النوم، كما سيساعد أيضًا في إيقاف الرغبة الشديدة في الاستيقاظ منتصف الليل ويؤدي إلى الشعور بالانتعاش في الصباح.

خلاصة القول هناك 7 فوائد مذهلة ومدهشة ستحدث لجسمك عندما تبدئين في شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح، لذا ابدئي في صنع كوبٍ من الماء الدافئ صباحًا في روتينك وتأكّدي من الاستمتاع بالشعور المُنعش.