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الإهمال في علاج التهاب اللوزتين للكبار يزيد فرص الإصابة بأمراض خطيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالتهاب في اللوزتين عند الكبار من الأمورالتي تزيد من فرص التعرض للمشاكل الصحية في حالة إهمال العلاج، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة سنتعرف عليها خلال الأسطر  القادمة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

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من أشهر الأضرار الصحية التي تلحق بها الإصابة بالتهاب اللوزتين للكبار هي روماتيزم القلب، هذا الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية وفي حالة إهمال هذا المرض تزداد فرص الإصابة بمشاكل بالقلب 

هناك العديد من أسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب اللوزتين عند الكبار، ومنها التعرض للإصابة بالميكروب السبحي، وهذا النوع يؤثربشكل كبيرعلي القلب ويزيد من فرص التعرض للإصابة بالفشل

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وهناك بعض الأعراض التي تساعد بشكل كبير في اكتشاف الإصابة بالتهاب اللوزتين عند الكبار، ومنها  آلام شديد في الحلق، يصاحبه آلام في الأذن، كما أن الشخص المصاب يعاني من صعوبة في البلع، والشعور بالصداع الشديد.

ويعتمد علاج التهاب اللوزتين عند الكبار بالمضادات الحيوية، وفي حالة تكرارالإصابة بها يجب علي الشخص استئصالها، تجنبا لحدوث المضاعفات الصحية المرتبطة بهذا المرض، ومنها الإصابة بروماتيزم القلب، أو الإصابة بالتهاب في الكلي، أو في المخ ويزداد فرص الإصابة أيضا بروماتزم المفاصل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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