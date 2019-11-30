شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى "قوس قزح".. أطعمة صحية ترتبط بتعدد ألوانها فى وجبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "The Sun" أن النظام الغذائي الأكثر صحة هو كل ألوان قوس قزح، كما يقول الخبراء، فما هي أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين جميع ألوان قوس قزح؟.. وجد استطلاع جديد أن البريطانيين يأكلون 25% من الأغذية الخضراء، و14% من اللون الأحمر، و9 % من اللون البيج.



الخضروات والفواكه متعددة الالوان مفيد لصحتك

وبعد مسح أجرى على 2000 شخص بالغ وجدوا أن قائمة الطعام المفضلة تشمل الكربوهيدرات مثل المكرونة، والبطاطا، والخبز، والاستمتاع بـ الخضراوات الورقية، والطماطم، والفلفل أيضًا، والأطعمة الصفراء مثل الذرة الصفراء، والجزر البرتقالى، وكذلك الباذنجان الأرجواني هو أيضا في القائمة.



الخضراوات والفواكه على شكل قوس قزح مفيد لصحتك

وقال التقرير: "من المفهوم على نطاق واسع على مدى عقود أن النظام الغذائي الصحي يتمتع بتوازن جيد، حيث يحاول الكثيرون اتباع قاعدة الخمس ألوان فى اليوم عندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضار"، مضيفا أن هناك طريقة رائعة لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها وهي ملء طبقك بأكبر قدر ممكن من الخضار، وتناول الطعام بالألوان الكاملة، على الرغم من أن الخضروات الداكنة صحية، إلا أن عدم تناول أي شيء سوى البروكلي، أو البازلاء، لن يمنحك كل ما تحتاجه من تغذية، لذلك من الرائع أن تمزج بينه مع الجزر البرتقالي، والدجاج الذهبي، والطماطم الحمراء المثيرة.

وقال التقرير: "سواء كانت طازجة أو مجمدة فإن تناول الخضار من جميع الألوان يعني أنك تستهلك مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والفيتامينات".

وأظهر مقطع فيديو كيف ينجذب الناس إلى ألوان الطعام الأكثر إشراقًا من الطعام حيث تم وضعها على طاولة تحتوى على الأرجواني، والأبيض، والأحمر، والبرتقالي، والأخضر، والأصفر، وطلب من 6 مشاركين اختيار الطبق الذي اعتقدوا أنه أكثر جاذبية لتناول الطعام، اختار الجميع طبق الطعام الأحمر، والبرتقالي، كمفضل لهم، إلى جانب الألوان الحيوية الأخرى من اللون الأرجواني والأخضر.

Advertisements



النظام الغذائى الصحي يرتبط بالالوان

ووجدت الدراسة أيضًا أن 6 من كل 10 أشخاص بالغين يبذلون قصارى جهدهم للحصول على نظام غذائي مليء بألوان متنوعة، على الرغم من أن النساء يبذلن جهداً أكبر من الرجال (68% مقارنة بـ 52%)، ووجد البحث أيضا أن أقل بقليل من النصف يعتقدون أنهم يتناولون "الكمية الصحيحة" من الأطعمة الخضراء، رغم أن 3 من كل 10 يعتقدون أنهم يمكنهم تناول المزيد.



الوان الطعام المختلفة مفيدة لصحتك

وقام حوالى 45% بجهد كبير لتناول المزيد من الطعام ذي اللون المعين، مع وجود اللون الأخضر بين أكثر الأطعمة شعبية. وليس اللون هو الشيء الوحيد الذي يجعل البريطانيين يبتعدون عن الطعام، بنسبة 58% بسبب الرائحة.

أكثر من 15% يشيرون إلى أن تناول طعام ملون معين يمكن أن يعزز مزاجهم، يقول نصفهم أن الطبق ذو الألوان الزاهية يفوق شهية الطعام.

وأشار البحث إلى أن الرجال هم أكثر ممن يعتقدون أن الطعام البيج، أو الأسود، أو الأبيض، أو البنى، صحيًا أكثر من النساء.

وأضاف التقرير أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة، حيث إن جعل الوجبة الصحية أكثر سهولة، قم بإضافة المزيد من الألوان إلى طبقك، وتعتبر الخضراوات المجمدة وسيلة رائعة لجعل الخضراوات المغذية متاحة على مدار السنة لتناول الطعام بالألوان الكاملة.