شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للمرأة الحامل تناول الجمبرى بأمان؟ اعرفى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحظورات وقت الحمل تكون كثيرة حفاظا على صحه الأم والجنين، وهناك مخاوف عند الكثيرات من تناول المأكولات البحرية خلال أشهر الحمل خاصة الجمبرى، لكن فى الحقيقة يمكن للمرأة الحامل تناوله لكن باعتدال وهذا لا يعنى أنه يجب أن يصبح وجبه يومية.

ووفقا لموقع "healthline" هناك بعض توصيات لتناول الجمبرى والمأكولات البحرية الأخرى أثناء الحمل، وكذلك بعض احتياطات السلامة.





ما هى توصيات تناول الجمبرى أثناء الحمل؟وفقًا لإدارة الغذاء والدواء يمكن للأطعمة البحرية أن تزود النساء الحوامل والمرضعات بمغذيات تساعد على نمو وتطور أطفالهن، ومع ذلك من المهم أن يكون لديك فهم واضح للأطعمة البحرية الآمنة والأطعمة البحرية التى يجب تجنبها.

فى الأساس ستحتاج إلى تجنب أى مأكولات بحرية غنية بالزئبق هذا أمر مهم لأن تناول الكثير من الزئبق يمكن أن يضر بالجهاز العصبى للطفل المتنامى،

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ومن ناحية أخرى فالمأكولات البحرية التى تحتوى على القليل من الزئبق آمنة تمامًا لتناولها أثناء الحمل وهذا يشمل الجمبر، لكن الجمبرى يحتوى على نسب أيضا من الزئبق ويجب على النساء الحوامل تناول القليل من المأكولات البحرية كل أسبوع.

فوائد تناول الجمبرى أثناء الحمل اتباع نظام غذائى صحى أثناء الحمل يمكن أن يساعد فى ضمان صحة الطفل. الجمبرى وغيرها من أنواع المأكولات البحرية صحية للغاية لأنها تشمل العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التى تحتاجها، على سبيل المثال تعتبر المأكولات البحرية مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى يمكن أن تقلل من خطر الولادة قبل الأوان عند تناولها أثناء الحمل.

كما أن تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل يوفر للجسم البروتين وفيتامين ب -2 وفيتامين د، بالإضافة إلى أن المأكولات البحرية والجمبرى هى مصدر الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وتناول الأطعمة الغنية بالحديد أثناء الحمل يساعد الجسم على إنتاج دم إضافى للحامل والجنين، هذا يمكن أن يحارب فقر الدم بسبب نقص الحديد ويمنحك المزيد من الطاقة أثناء الحمل.