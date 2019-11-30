افتتاح عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بإريتريا ضمن مبادرة علاج مليون أفريقي

في إطار استكمال مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي"، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الانتهاء من مسح 656 مواطنا إريتريا منذ وصول الفريق الطبي المصري إلى دولة إريتريا، الإثنين.

يأتي ذلك، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مسؤولي السفارة المصرية في العاصمة الإريترية "أسمرا" كانوا في استقبال الفريق الطبي المصري.

وأشار إلى أنه فور وصول الفريق الطبي المصري تم عقد اجتماع لتدشين المبادرة بحضور السفير شادي الشرقاوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إريتريا، والدكتورة أمينة نور حسين، وزيرة الصحة بإريتريا، وتم الاتفاق على أسس العمل والأماكن المقترحة لبدء المبادرة.

وأوضح مجاهد أن الفريق الطبي المصري زار مستشفى "أوروتا" التعليمي، الذي يعد أكبر مستشفيات العاصمة أسمرا، كما عقد اجتماعا بمسؤولي وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة ومشرفي بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا، وتم تحديد المعمل المرجعي وأماكن المسح والعلاج المقرر العمل بها ضمن المبادرة.

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وأشار إلى افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بكل من مستشفى "أوروتا" و"حاليبات المركزي" بالعاصمة الإريترية "أسمرا".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن الفريق الطبي المصري بدأ فور وصوله الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادات بشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الفريق يستهدف تدريب الكوادر في دولة إريتريا على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم، وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سي للحالات المصابة، موضحا أنه تم تدريب 44 طبيبا وفني معمل وممرضة على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وإعطاء العلاج.

كما تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى (حاليبات المركزي)، بالإضافة إلى معاينة المعمل المركزي بالمستشفى للوقوف على مدى جاهزيته لبدء العمل في المبادرة.

وذكر مجاهد أنه تم مسح 48 ممارسا صحيا ممن يعملون بوزارة الصحة الإريترية باستخدام الكاشف السريع لفيروس "سي" وكانت نتائجهم جميعا سلبية.

وأشار إلى أنه تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات وملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج في كل من مستشفى أوروتا التعليمي ومستشفى حاليبات، وتحديد مكان المعمل المرجعي لتحاليل الفيروس الكمية.