شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء والغذاء السعودية تصدر توضيح حول التبغ مجهول المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بيانا اليوم السبت، حول "السجائر" التى تتضمن مواد مغشوشة والتى أثير الحديث عنها مؤخرا.

وقال بيان هيئة الدواء :"أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنها تابعت باهتمام حول ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة فى منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجى للعبوة.

ونشرت الهيئة بيانها عبر تويتر، أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ من كافة المنافذ وقد أثبتت الفحوصات التى نقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة، وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخولها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب.



الهيئة العامة للدواء والغذاء

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وكشفت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة فى المنتجات الجديدة، لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ، حسب نتائج الفحوصات المختبرية، وتؤكد فى نفس الوقت أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام حتى لو كانت غير مطابقة للمواصفات.

كما أكدت ان لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير فى مكوناته الداخلية أو مركباته وهي نفس المواصفات التى فرضتها عدد من الدول على شركات التبغ وساهمت فى تعزيز الصحة العامة.