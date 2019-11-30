شكرا لقرائتكم خبر عن إصابه عالم يابانى بمرض الهربس القاتل والسبب عدوى من قرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولون بأحد شركات الأدوية اليابانية أن قرد أصاب عالما بأحد المختبرات المعملية بفيروس الهربس القاتل وحالته حرجة للغاية بعد معاناته من الصداع والحمى حيث أنهم يستخدمون قرود المكاك لإجراء البحوث.

ووفقا لتقريرلصحيفة "ديلى ميل البريطانية " هذا الفيروس غيرضار بالقرود، لكنه دائمًا قاتل للبشرإذا لم يتم علاجه، لما يسببه في التهاب الدماغ والنخاع الشوكي.

إنها المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة إصابة بشرية في اليابان، وقد وقعت 50 حالة في جميع أنحاء العالم خلال 88 عامًا.

أصيب معظم هؤلاء الأشخاص بعد تعرضهم للعض أوالخدش من قرد في عام 1997، توفيت باحثة من عدوى فيروس B بعد أن تسربت سائل جسدي من قرد مصاب في عينيها.

وقال مسؤولون في مدينة كاجوشيما، غرب اليابان، إن المريض كان يعمل في شركة محلية تعمل في مجال الأبحاث وتطويرالأدوية وهى الدراسات التي تنطوي على القرود، وفقاً لـ NHK Japan.

تم نقل المصاب إلى المستشفي بعد شكوته من صداع وحمى، وتبين أنه مصاب بفيروس الهربس القاتل تشمل الأعراض الأخرى للفيروس ضيق التنفس وآلام تشبه الأنفلونزا.

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أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في وقت سابق من هذا الشهر أن المريض أصيب بفيروس B "هربس قاتل" وهو في حالة حرجة.

من بين 50 شخصًا مصابين بالهربس "ب" منذ عام 1932 ، توفي 21 منهم ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقول مركز السيطرة على الأمراض إن خطر العدوى البشرية منخفض للغاية حتى لو تم عضها أو خدشها من قبل القرود البرية.

وكانت آخروفاة هي اليزابيث جريفين، 22 عامًا عام 1997 كانت تعمل كباحثة رئيسية في مركز يركس الإقليمي لأبحاث الرئيسيات في أتلانتا، جورجيا، عندما قام قرد ريسيس بنفض سائل جسدي في عينيها.

ما هو هيربس ب؟

يقتل فيروس الهربس ب حوالي 70 % من المصابين ما لم يتم علاجهم على الفور، ينتشرعن طريق قرود المكاك.